EEUU: estudiantes se rebelan y dan apoyo a Director del colegio que incumplió la prohibición trans de DeSantis

Escuela secundaria Monarch en Florida

28 de noviembre de 2023.- Los estudiantes de una escuela secundaria del sur de Florida planeaban abandonar las clases el martes en apoyo a un director y al personal superior que fueron reasignados por supuestamente violar la ley de Ron DeSantis sobre atletas transgénero .



James Cecil, director de la escuela secundaria Monarch en Coconut Creek, su asistente Kenneth May, el director de atletismo de la escuela, un entrenador de voleibol y un técnico de gestión de información fueron expulsados ​​del campus el lunes por el distrito escolar de Broward, citando “acusaciones de participación inadecuada de los estudiantes”. en deportes".



El South Florida Sun-Sentinel vinculó el episodio con una atleta transgénero que jugaba para el equipo de voleibol femenino de Monarch. La familia de la niña, identificada solo por sus iniciales, DN, perdió un desafío legal a principios de este mes contra la Ley anti-trans de Equidad en los Deportes Femeninos . El proyecto de ley, firmado por el gobernador republicano de extrema derecha DeSantis en 2021, prohíbe a las estudiantes atletas competir en equipos femeninos y femeninos si su género asignado al nacer era masculino.



John Sullivan, portavoz del distrito escolar, dijo al Sun-Sentinel que la demanda, adjudicada por el juez de distrito Roy Altman, no fue un factor en su decisión de reasignar a los cinco miembros del personal a “sitios no escolares”.



"La investigación se inició únicamente por una acusación de incumplimiento de una ley estatal", dijo. "La demanda no influyó en nuestra decisión de investigar o reasignar".



En una declaración escrita separada proporcionada a los periodistas, Sullivan agregó: “Aunque no podemos hacer más comentarios, continuaremos cumpliendo la ley estatal y tomaremos las medidas apropiadas en función del resultado de la investigación.



"Estamos comprometidos a brindar a todos nuestros estudiantes un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo".



La medida, sin embargo, ha enojado a los representantes de los profesores y a algunos estudiantes de la escuela, que planearon una huelga a la hora del almuerzo el martes para apoyar al personal despedido.



Anna Fusco, presidenta del Sindicato de Maestros de Broward, dijo a CBS Miami que dudaba que el distrito o el personal de la escuela estuvieran completamente familiarizados con los requisitos de la medida DeSantis, que los republicanos de Florida aprobaron durante una controvertida sesión legislativa nocturna en abril de 2021.



“No sé si conocían la ley, la entendían, qué capacitación les ha dado el distrito a todos nuestros directores deportivos, a todos nuestros administradores, a todos nuestros entrenadores sobre la ley”, dijo Fusco.



"Aquí hay muchas cosas que se necesitan saber y que no se saben".



El personal de Monarch remitió las preguntas el martes al distrito escolar, el sexto más grande del país, que ha dicho que no hará más comentarios hasta que se complete su investigación.



El departamento de educación de Florida aún no ha respondido a una solicitud de comentarios. Los esfuerzos del Sun-Sentinel y CBS para comunicarse con Cecil y el resto del personal reasignado no tuvieron éxito.



Según la demanda presentada por la familia del atleta, la niña disfrutaba jugando baloncesto y softbol cuando era más pequeña, fútbol durante sus años de escuela secundaria y optó por el voleibol cuando comenzó en Monarch.



Sus abogados argumentaron que la ley DeSantis, calificada por los críticos como “ cruel y horrible ”, era discriminatoria en parte porque no impedía que los estudiantes atletas transgénero cuyo género era femenino al nacer compitieran en equipos masculinos y masculinos y, por lo tanto, violaba la igualdad de protección. Cláusula de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos.



"El estatuto debe verse en el contexto de la avalancha de legislación anti-transgénero y anti-LGBTQ en todo el país , y también en el contexto de una hostilidad legislativa cada vez mayor en Florida hacia las personas LGBTQ", escribieron los abogados en su presentación. .



Al desestimar la demanda en un fallo de 39 páginas para el comisionado de educación de Florida, Manny Díaz, y el departamento de educación del estado, Altman comparó la ley con las leyes que impiden que las personas ciegas piloteen aviones o que las personas VIH positivas donen sangre.



La ley de Florida, dijo, “está adaptada a un interés gubernamental importante y bien establecido: la promoción de la igualdad de género mediante la preservación de las oportunidades deportivas para las niñas”.



Añadió: “En este sentido, no se parece en nada a los tipos de leyes que la cláusula de igual protección rechaza inequívocamente... que, por ejemplo, prohibían a los estadounidenses negros comer en los mismos restaurantes, beber de las mismas fuentes de agua, asistir a las mismas escuelas. y nadar en las mismas playas que los estadounidenses blancos”.