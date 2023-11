Alcaldesa de París abandona red social X; es una "cloaca mundial", afirma

Anne Hidalgo, alcaldesa de París Credito: AP

28-11-23.-La alcaldesa de París anunció el lunes que dejará de utilizar la red social X, antes Twitter, y acusó a la plataforma propiedad de Elon Musk de difundir desinformación y odio y de convertirse en una “gigantesca cloaca mundial” que es tóxica para la democracia y el debate constructivo.



“Con sus miles de cuentas anónimas y sus granjas de trolls, la vida en Twitter es exactamente lo opuesto a la vida democrática”, dijo la alcaldesa Anne Hidalgo en una larga publicación titulada “Por qué dejo Twitter”.



“Me niego a respaldar este malvado plan”, escribió.



Una solicitud de comentarios de The Associated Press enviada por correo electrónico a X recibió una respuesta automática: “Ocupado ahora, vuelva a consultar más tarde”.



La oficina de Hidalgo explicó que las publicaciones del lunes en francés e inglés que anunciaban su salida de X serán las últimas de la alcaldesa socialista y que a finales de la semana cerrará su cuenta, que tiene 1,5 millones de seguidores.



“Estamos ante un proyecto político absolutamente claro para dejar de lado la democracia y sus valores en favor de poderosos intereses privados”, escribió Hidalgo. “Este medio se ha convertido en una gigantesca cloaca global, ¿por qué debemos seguir sumergiéndonos en ella?”



El Ayuntamiento de París tiene una cuenta propia en X. La ciudad será sede de los Juegos Olímpicos 2024.



Hidalgo ha tenido momentos conflictivos. Ha enfrentado críticas de opositores políticos por el gasto y la necesidad de un viaje que realizó en octubre a los territorios franceses de Nueva Caledonia y Tahití, en el Pacífico Sur.



La alcaldesa también se enfrentó la semana pasada con ministros del gobierno sobre la preparación de la capital francesa para las Olimpiadas. Hidalgo dijo que algunas opciones de transporte no estarán listas para los días del evento, del 26 de julio al 11 de agosto. El ministro de Transporte, Clement Beaune, respondió diciendo que los comentarios de la alcaldesa eran un intento “vergonzoso” de desviar la atención de su viaje por el Pacífico.



La oficina de Hidalgo señaló que su decisión de dejar X no fue una respuesta a las críticas recientes, sino que llevaba tiempo pensándolo.



Musk adquirió Twitter en octubre de 2022 y ha eliminado algunas de sus herramientas centrales.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)