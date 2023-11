Presidente electo de Argentina Javier Milei viaja a EEUU

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, viajó rumbo a la ciudad estadounidense de Nueva York, donde visitará el Ohel, lugar que cobija la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, considerado como uno de los líderes judíos más influyentes del siglo XX.



Milei había anticipado que quería visitar el sepulcro del líder religioso «para dar las gracias por esta misión» que iniciará el próximo 10 de diciembre, cuando asuma la Presidencia.



Luego, el mandatario electo se desplazará a Washington para mantener «reuniones de trabajo» con funcionarios del Departamento de Estado, del Tesoro y el Fondo Mondo Internacional (FMI). También es posible que haya un encuentro con Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden.



Un vocero del futuro presidente dijo a AFP que Milei mantendrá «reuniones protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación», al tiempo que precisó que no se trata de un viaje para la «búsqueda de financiamiento».



Tras la victoria de Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, organismo con el que Argentina contrajo una deuda de casi 57.000 millones de dólares en el año 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Kristalina Georgieva, dijo estar «lista» para trabajar con el nuevo presidente de Argentina.



Milei, un economista de corte liberal, ha definido en el pasado al FMI como un «mecanismo perverso», pero tras ganar las elecciones para ser el presidente de Argentina ha moderado su discurso sobre el organismo multilateral.



Por otra parte, aunque cuando Milei fue candidato a la Presidencia argentina comentó muchas veces que se opone al ingreso de su país al grupo BRICS, medios de comunicación argentinos citando fuentes del partido La Libertad Avanza, aseguran que el equipo del mandatario electo está analizando «seriamente» la idea de aceptar.



En la cumbre de los BRICS celebrada en agosto pasado, Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fueron invitados a unirse a la alianza a partir del 1° de enero de 2024.



Milei envía carta a Lula



El presidente electo de Argentina, Javier Milei, invitó al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a su investidura prevista para el 10 de diciembre y se pronunció por fomentar la cooperación bilateral.

«Nuestros dos países están estrechamente ligados por la geografía y la historia y, a partir de ello, deseamos seguir compartiendo áreas de complementariedad, a nivel de integración física, comercio y presencia internacional, que permitan que todo este accionar conjunto se traduzca, en ambos lados, en crecimiento y prosperidad para argentinos y brasileros», expresó Milei en el mensaje que la futura ministra de Exteriores argentina, Diana Mondino, entregó este fin de semana al canciller de Brasil, Mauro Vieira, con quien mantuvo una reunión en Brasil durante su visita relámpago en la que abordaron aspectos de las relaciones bilaterales.



Milei agrega que, aunque ambos países tienen «muchos desafíos por delante», está seguro de que los cambios basados en los «principios de la libertad» posicionarán a Brasil y a Argentina como «países competitivos» donde los ciudadanos pueden desarrollar al máximo sus capacidades y elegir el futuro que quieren.



Durante su campaña, Milei dejó muy claro que, en caso de resultar electo, no se reuniría con Lula, a quien calificó de «comunista».



Lula ya había declarado anteriormente que no asistiría a dicho evento, porque se ha sentido «personalmente ofendido», si bien aclaró que «el Estado brasileño estará representado».



El mandatario brasileño recordó la importancia de la relación con el país vecino y uno de los actores claves de Mercosur. «Argentina es un país socio, Brasil tiene una relación extraordinaria como Argentina, fue el primer país que visité para demostrar en 2003 que íbamos a tener una fuerte política» en la región, apuntó esta semana durante un evento en la escuela de formación del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Mondino aseguró esta semana que Argentina no romperá relaciones diplomáticas con China, Rusia ni Brasil.