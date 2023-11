EEUU: en OpenAI amenazan con renunciar a menos que Sam Altman sea reintegrado

20 de noviembre de 2023.- El caos ha envuelto a la compañía detrás de ChatGPT después de que cientos de miembros del personal de OpenAI amenazaran con renunciar en masa a menos que la junta que supervisa el negocio reincorpore a su derrocado director ejecutivo Sam Altman y renuncie.



En una carta abierta, más de 600 de los 700 empleados de OpenAI exigieron la renuncia de la junta directiva y dijeron que podrían retirarse si Altman no regresa.



Altman fue despedido el viernes en una medida que conmocionó a Silicon Valley, irritó a los empleados de la compañía y puso a las compañías tecnológicas rivales en alerta por un éxodo de talentos.



La carta del lunes a los cuatro directores restantes de la junta directiva de OpenAI decía: "Sus acciones han hecho evidente que son incapaces de supervisar OpenAI. No podemos trabajar para o con personas que carecen de competencia, criterio y cuidado por nuestra misión y nuestros empleados". Los miembros de la junta aún no han comentado públicamente.



La carta agregaba que los firmantes podrían unirse a Altman y al ex presidente de OpenAI, Greg Brockman, en Microsoft después de que la compañía de tecnología estadounidense anunciara el lunes que había contratado al dúo para dirigir una nueva unidad de investigación de IA . Microsoft es el mayor accionista de OpenAI.



"Nosotros, los abajo firmantes, podemos optar por renunciar a OpenAI y unirnos a la recientemente anunciada filial de Microsoft dirigida por Sam Altman y Greg Brockman", escribieron los empleados. "Daremos este paso de manera inminente, a menos que todos los miembros actuales de la junta directiva renuncien... y [reinstalen] a Sam Altman y Greg Brockman". La carta fue publicada por primera vez por la revista tecnológica Wired y la periodista Kara Swisher.



Después de que la carta se hizo pública, los empleados de OpenAI comenzaron a tuitear "OpenAI no es nada sin su gente" en una muestra de solidaridad. Un investigador de IA, Noam, escribió en X : "Todos en @OpenAI están unidos. Esta no es una guerra civil. A menos que Sam y Greg regresen, no quedará OpenAI para gobernar".



OpenAI se fundó como una entidad sin fines de lucro. Controla una filial comercial que hasta el viernes estaba dirigida por Altman. El hombre de 38 años se ha convertido en un ejecutivo de renombre mundial gracias al éxito de ChatGPT, el sistema de generación de texto con inteligencia artificial que alcanzó los 100 millones de usuarios poco después de su lanzamiento en noviembre del año pasado.



La junta sin fines de lucro ahora consta de cuatro miembros: el científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever; Adam D'Angelo, cofundador del sitio web de preguntas y respuestas Quora; Tasha McCauley, emprendedora tecnológica; y Helen Toner, directora del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown.



En un acontecimiento sorprendente, Sutskever pareció respaldar su propia destitución de la junta, como uno de los firmantes de la carta abierta.



Otros firmantes incluyeron a Mira Murati, directora de tecnología de OpenAI, quien fue nombrada directora ejecutiva interina por un breve período después de la partida de Altman, pero luego fue reemplazada el domingo por Emmett Shear, cofundador de la plataforma de transmisión de videojuegos Twitch. Altman se presentó en la sede de OpenAI el domingo después de su despido y tuiteó que lo habían obligado a usar una insignia de invitado, pero finalmente no fue reinstalado como CEO.

Shear negó en una publicación en X que la partida de Altman estuviera relacionada con preocupaciones sobre la seguridad en la empresa. El éxito de ChatGPT ha avivado el temor entre algunos expertos, políticos y profesionales de la tecnología de que las empresas de inteligencia artificial estén atrapadas en una carrera armamentista que podría producir sistemas capaces de evadir el control humano.

La junta de OpenAI dijo en su sorpresiva declaración del viernes que Altman había sido despedido por no ser "consistentemente sincero en sus comunicaciones", pero no dio más detalles.

Sutskever añadió su firma a la carta y escribió el lunes que lamentaba su papel en la partida de Altman. En una publicación en X, escribió : "Lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta. Nunca tuve la intención de dañar OpenAI. Me encanta todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para reunir la empresa". Altman y Brockman respondieron con emojis de corazones, y muchos de los firmantes de la carta hicieron lo mismo, indicando una distensión.

La contratación de Altman también pone de relieve la relación de Microsoft con OpenAI, en la que posee una participación del 49% y ha respaldado con una inversión multimillonaria. Dan Ives, analista de la firma estadounidense de servicios financieros Wedbush Securities, dijo que Altman todavía tenía el control de OpenAI.

"Altman básicamente ahora tomará las decisiones en OpenAI desde la posición de Microsoft a pesar del movimiento de la junta directiva del espectáculo de payasos durante el fin de semana", dijo.