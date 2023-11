Victoria del ultraderechista Javier Milei en Argentina genera una ola de reacciones encontradas

20-11-23.-La victoria del ultraderechista Milei ha generado una cascada de reacciones entre líderes políticos internacionales, divididos entre quienes lamentan que es un momento "triste para América Latina", los que remarcan el respeto al proceso electoral y otros que festejan.La victoria del ultraderechista Javier Milei frente al oficialista Sergio Massa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina ha dejado un torrente de reacciones encontradas. A favor, en contra o subrayando el respeto al proceso electoral se han pronunciado desde mandatarios y políticos latinoamericanos de diferente signo político, a otras figuras de la escena internacional como el expresidente estadounidense Donald Trump o el magnate Elon Musk.Desde Argentina, el candidato derrotado, Sergio Massa, tendió su mano al ganador para que a partir de este lunes comience la transición entre el Gobierno del peronista Alberto Fernández y el del líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, pero no está muy claro si él estará en ese proceso o pedirá licencia hasta el 9 de diciembre. Por su parte, el presidenteFernández reconoció el "veredicto popular" y expresó también su voluntad de comenzar "una transición ordenada" con quien será su sucesor.Desde la región se han sucedido las reacciones. El presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, indicó en la red social X que la elección de Milei es una noticia "triste para América Latina" porque supone el triunfo de la "extrema derecha" y "el neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad".Los presidentes de Brasil y Chile se limitaron a reconocer al vencedor y valorar el desarrollo ordenado de la jornada electoral. "La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada", dijo el brasileño Lula da Silva."Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota", declaró por su parte Gabriel Boric, al tiempo que deseó "lo mejor" al pueblo argentino y expresó que siempre contarán con el "respeto y apoyo" de Chile.Desde Estados Unidos, el Gobierno de Biden felicitó al presidente electo y "aplaudió" el "sólido proceso democrático a través del cual el público argentino ha hablado", según declaró a través de un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.Espaldarazo de Trump, Bolsonaro y AbascalEl expresidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó a Milei, admirador del republicano, y se declaró "orgulloso" por su victoria."Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! Estoy muy orgulloso de ti", expresó Trump en redes sociales.El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, simpatizante político de Javier Milei, se sumó al coro de quienes aplaudieron la victoria del ultraliberal y afirmó que "la esperanza vuelve a brillar en Suramérica".Bolsonaro, jefe del Ejecutivo brasileño entre 2019 y 2023, expresó su deseo de que "esos buenos vientos alcancen a Estados Unidos y a Brasil, para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan para todos".Desde el otro lado del Atlántico, el líder la formación ultraderechista española Vox, Santiago Abascal, también felicitó a Milei por su "gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas", y consideró que se "abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos".A su vez, la dirigente opositora derechista, María Corina Machado, calificó la llegada de Milei a la Casa Rosada como un triunfo de la lucha por el "cambio" y la "libertad" en Latinoamérica."Felicitaciones a todos los argentinos por un proceso electoral ejemplar, y a su presidente electo, Javier Milei (...) la lucha por el cambio y la libertad avanza en América Latina", expresó en X Machado, candidata a las presidenciales venezolanas de 2024 por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).En la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el también uruguayo Luis Almagro, felicitó a Milei por su triunfo y expresó su voluntad de "estrechar lazos" con el mandatario electo."Desde la OEA enviamos nuestras felicitaciones al Presidente electo Javier Milei por su victoria, deseándole éxitos en su gestión que iniciará frente a la Casa Rosada", dijo Almagro en redes."Esperamos continuar estrechando lazos de cooperación por la prosperidad y la democracia en la Argentina", añadió Almagro.Elon Musk celebra los resultadosEl magnate Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), Tesla y Spaceship, se sumó al coro de personas que se congratularon por la victoria en las elecciones presidenciales argentinas del ultraliberal Javier Milei, confirmada en el recuento oficial.En uno de sus tuits de respuesta a otro que celebraba la victoria de Milei, Musk escribió en su propia cuenta de X: "Argentina tiene la prosperidad por delante".*Con información de EuroNews y EFE