(VIDEO) Sergio Massa reconoce triunfo de Javier Milei: "No son los resultados que esperábamos"

20-11-23.-Pasadas las 20 horas, cuando en Argentina esperaban conocer a las 21 horas el resultado del escrutinio provisorio del balotaje presidencial, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, reconoció su derrota frente al candidato ultraderechista de La Libertad Avanza, Javier Milei."Hoy termina una etapa en mi vida política y seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades pero sepan que siempre van a contar conmigo", expresó Massa desde el búnker de UxP tras reconocer la derrota en el balotaje.Massa, acompañado por Héctor Daer, Sebastián y Malena Galmarini, entre otros dirigentes, reconoció que "los resultados no son los que esperábamos" y comunicó que habló con Javier Milei para felicitarlo como nuevo presidente de la Argentina.“Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, expresó el actual ministro de Economía argentino frente a sus adeptos.Además, exhortó a que "vengan las nuevas generaciones y sigamos haciendo el recambio transicional y democrático, necesitamos que miles de jóvenes de Argentina sigan enamorándose de este gran país, con desarrollo inclusivo e igualdad de oportunidades".“Lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer”, agregó.Los resultadosPosterior a estas declaraciones, laDirección Nacional Electoral y el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior empezaron a entregar la información correspondiente a las mesas escrutadas que, al 86,59%, confirman el triunfo de Milei con un 55,95%, frente a un 44,04% de su adversario.Con un 76% de participación durante la jornada de este domingo, el detalle de los resultados da cuenta de que Massa solo ganó en las provincias de Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero.Dentro de las provincias en las que se impuso con mayor ventaja La Libertad Avanza se encuentran: Mendoza (71,33% – 28,66%), Córdoba (74,14% – 25,85%), Entre Ríos (61,48% – 38,51%) y Tierra del Fuego (53,29% – 46,7%).La transición de gobiernoAl cierre de su mensaje, Sergio Massa reflexionó sobre lo que deja esta campaña presidencial recordando que “elegimos promover la defensa de la educación pública y de la salud pública como valores centrales. Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, a los trabajadores con derechos, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad, movilidad social ascendente, pero sobre todas las cosas, que es la mejor forma de construir progreso para nuestra nación”.Finalmente, respecto de lo que se viene antes del 10 de diciembre, día en que termina el mandato de Alberto Fernández, el candidato peronista resaltó que “hemos planteado al presidente electo y al presidente de la nación, la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha mecanismos de enlace y transición de recambio democrático para que los argentinos en los próximos diecinueve días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional”.