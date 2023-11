La amenaza mundial del sarampión continúa en aumento

Un niño es vacunado contra el sarampión en Bangladesh

18 de noviembre de 2023.- Los casos y las muertes por sarampión aumentaron en 2022 en todo el mundo, debido a varios años de descenso en la cobertura de vacunación, informó este viernes 17 la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El número de casos estimado de sarampión ascendió a nueve millones, 18 % más que en 2021, y las muertes se cifraron en 136 000, niños en su mayoría y 43 % más que en el año precedente, según el reporte de la OMS y los estadounidenses Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



La OMS considera que la amenaza que representa el sarampión para los niños sigue creciendo de manera incesante.



El año pasado 37 países experimentaron “brotes perturbadores y de gran magnitud”, frente a los 22 países registrados en 2021, indicó la OMS.



De los países que experimentaron brotes, 28 estaban en la región de África, seis en la del Mediterráneo oriental, dos en Asia sudoriental y uno en Europa.



“Los casos de sarampión que se producen en cualquier lugar suponen un riesgo para todos los países y comunidades donde la población está insuficientemente vacunada”, observó John Vertefeuille, director de la división de Inmunización Mundial de los CDC.



Para el experto “el aumento de los brotes de sarampión y las muertes es impactante, aunque, desafortunadamente, dado el descenso de las tasas de vacunación que hemos observado en los últimos años, no es un hecho inesperado”.



“Vivan en el lugar del mundo que vivan, los niños tienen derecho a estar protegidos por la vacuna contra el sarampión, una protección que salva vidas”: Kate O´Brien.



Durante la etapa más crítica de la covid-19, entre los años 2020 y 2022, la OMS alertó constantemente acerca de los riesgos de descuidar las campañas de vacunación contra otras enfermedades mientras se atendía la pandemia.



Vertefeuille insistió en que ante el auge que ha cobrado el sarampión “es fundamental actuar de manera inmediata con iniciativas específicas para prevenirlo, y las muertes que provoca”.



El sarampión se puede prevenir con dos dosis de la vacuna. Si bien en 2022 la cobertura mundial de vacunación experimentó un leve aumento con respecto a 2021, ese año seguía habiendo 33 millones de niños sin alguna de las dos dosis.



Casi 22 millones de niños no habían recibido la primera dosis, y a otros 11 millones les faltaba la segunda.



La tasa mundial de cobertura vacunal de la primera dosis se situó en 83 %, todavía muy por debajo del nivel de cobertura de 95 % que se necesita para proteger a las comunidades frente a los brotes.



Los países de ingreso bajo, donde el riesgo de muerte por sarampión es mayor, siguen teniendo las peores tasas de vacunación, con solo 66 %, un porcentaje que no muestra ningún signo de recuperación tras el retroceso sufrido durante la pandemia.



De los 22 millones de niños que en 2022 no habían recibido la primera vacuna contra el sarampión, más de la mitad vivían en tan solo 10 países: Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, Nigeria, Pakistán y la República Democrática del Congo.



Kate O´Brien, directora de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, comentó que al sarampión también se le conoce como “el virus de la inequidad”, y para ello hay motivos pues “es una enfermedad que encuentra y ataca a quienes no están protegidos”.



Insistió en que “la falta de recuperación de la cobertura vacunal contra el sarampión en los países de ingreso bajo, tras la pandemia, es una señal de alarma para que se adopten medidas”.



“Vivan en el lugar del mundo que vivan, los niños tienen derecho a estar protegidos por la vacuna contra el sarampión, una protección que salva vidas”, subrayó.



El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus que se transmite por el aire. Puede derivar en complicaciones graves y provocar la muerte.



Cualquier persona puede resultar afectada, pero es más común entre los niños.



Antes de propagarse por todo el cuerpo, el virus infecta las vías respiratorias. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.



Vacunarse es la mejor manera de evitar contraer el sarampión o contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al cuerpo a combatir el virus. Se estima que evitó 56 millones de muertes entre los años 2000 y 2021.