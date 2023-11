El renombrado economista estadounidense Jeffrey Sachs declaró que EE.UU. está "subiendo la apuesta" en lo que respecta a Ucrania, aunque entiende que está perdiendo este juego.

Durante una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, publicada este miércoles, Sachs dijo que el enfoque de las autoridades estadounidenses sobre el conflicto en Ucrania "es otro desastre masivo de la política exterior de EE.UU.". Sachs sostuvo que "no era muy difícil ver" que Ucrania no ganaría el conflicto. "Como dijiste, ¿cómo se puede vencer a Rusia? Era bastante obvio. Estas personas simplemente no son muy inteligentes", declaró.

El economista afirmó que, a partir de 2008, EE.UU. ha jugado "una mano perdedora", la frase que en el póker describe la situación en la que una persona recibe cartas y entiende que no puede ganar.

EE.UU. "necesita un nuevo enfoque en política exterior"

En ese contexto, el economista destacó que Rusia no quería obtener territorios ucranianos en 2007 y 2008, y solo pedía que la OTAN no se expandiera hacia sus fronteras, pero esta exigencia no se cumplió.

En 2014, Rusia tampoco formuló ninguna demanda de territorios ucranianos, sino que pedía prolongar el arrendamiento de la base naval de la Flota del mar Negro rusa en Crimea, y lo consiguió, aunque esto no fue "lo suficientemente bueno" para EE.UU. "Necesitábamos la OTAN allí", sostuvo, agregando que entonces Washington "ayudó" a derrocar al entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukovich. Estos acontecimientos provocaron el referéndum en Crimea y su adhesión a Rusia.

Luego, Rusia exigió a Kiev que no bombardeara a los rusos étnicos que vivían en el este de Ucrania y que les proporcionara más autonomía. Estas peticiones se abordaron en el marco de los Acuerdos de Minsk, pero esto no fue "lo suficientemente bueno" para EE.UU., que alentó a Ucrania a no cumplir los pactos.

Sachs recordó que en 2021 Rusia propuso un pacto de seguridad con el objetivo de evitar una ampliación la OTAN y negociar el despliegue de sistemas de misiles estadounidenses en el este de Europa. Moscú declaró que la respuesta de Washington al respecto fue que "no tenemos que discutir nada de eso con ustedes".

Ya tras el inicio del operativo militar ruso en Ucrania, Kiev llegó a un acuerdo con Moscú que se basó en la neutralidad de Ucrania, pero EE.UU. torpedeó el pacto, dijo el economista.

"Necesitamos un nuevo equipo de política exterior y necesitamos un nuevo enfoque en política exterior, y tenemos que negociar antes de que Ucrania sea completamente destruida", reiteró.