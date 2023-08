Jeffrey Sachs: "Estamos en un mundo multipolar en el que el BRICS es más grande que el G7 y EE.UU. no lo acepta"

El renombrado economista estadounidense Jeffrey Sachs opina que EE.UU. está mostrando una obstinada resistencia a aceptar la realidad de un mundo multipolar, lo que está aumentando el riesgo de conflictos globales.



En una reciente entrevista con el semanario suizo Die Weltwoche, Sachs criticó duramente el enfoque de Washington ante el actual escenario geopolítico. "Ya estamos en un mundo posestadounidense y posoccidental. Estamos en un mundo verdaderamente multipolar. Estamos en un mundo en el que los países BRICS son más grandes que los países del G7, [...] y EE.UU. no acepta esa transición", comentó.



Según Sachs, que ha sido consejero de numerosos líderes políticos, en la Casa Blanca siguen convencidos de que dirigen un mundo en el que solo Rusia y China son desafiantes y el resto lo aceptará. "En mi opinión, EE.UU. lleva un retraso de un cuarto de siglo", indicó.



Asimismo, explicó que Europa, por su parte, ha decepcionado porque no hay ni una sola voz en el continente ahora mismo que tenga una "perspectiva geopolítica que sea siquiera inteligible". Para Sachs, la mayor sorpresa es "la incapacidad de Europa para tener una comprensión coherente de esta situación" global actual.



"Podríamos dirigirnos hacia un mundo de conflictos y desastres masivos, o podríamos dirigirnos hacia un mundo en el que algún líder inteligente y no octogenario de EE.UU. se levantara y dijera: 'Ya no necesitamos tanto a la OTAN, pero lo que sí necesitamos es tener relaciones normales con China, India, Rusia, Brasil y la UE', y de repente las cosas serían muy distintas", concluye el experto.