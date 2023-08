Argentina: paro, movilización y repudios por la muerte de un militante a manos de la policía

11 de agosto de 2023.- Agrupaciones de izquierda convocaron para este viernes a una movilización en el Obelisco para repudiar la muerte del militante Facundo Molares, quien se descompensó cuando era detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad.”Esto es un asesinato. No es como dice la Policía que tuvo un infarto”, afirmó Jorge Adaro, precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad del Frente de Izquierda y titular de Ademys, quien convocó a un paro para este viernes e instó a la CGT y CTA a extender la medida a otros gremios.En tanto, el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, convocó para este viernes a las 10 a una movilización para repudiar el accionar de la Policía de la Ciudad, que no advirtió la situación de salud del manifestante, que según se observa en los videos ya no tenía reacción.“Hay una decisión política de reprimir. Dicen que tenía factores de riesgo pero si te dan un palazo en la cabeza no es un factor de riesgo”, se quejó Belliboni.“Manaña marchamos y no hay veda”, enfatizó el líder del Polo Obrero, en declaraciones a la prensa en las inmediaciones del Obelisco.Cómo fue la muerte de Facundo MolaresLa muerte de Molares se produjo cuando participaba de una protesta de las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular frente al Obelisco.Según indicaron las agrupaciones, “realizaban un acto contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo, cuando la Policía arremetió contra los manifestantes hiriendo gravemente a uno de ellos y reteniendo a otros”.En videos del momento se observa que Molares era mantenido por efectivos policiales en el piso, cuando una periodista advierte que no estaba respirando y luego efectivos policiales comienzan las maniobras de reanimación.La ambulancia lo trasladó al Hospital Ramos Mejía, pero tras 40 minutos de intentos sin éxito, se declaró su fallecimiento, a los 47 años.