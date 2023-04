(VIDEO) Escándalo y repudio en las redes sociales por un video donde el Dalai Lama besa a un niño en la boca

10-04-23.-El pasado fin de semana se viralizó a través de redes sociales un video en el que se observa al Dalái Lama besar a un menor de edad.El hecho se dio durante una actividad con la fundación M3M en India cuando jóvenes estudiantes recibían su título.Tenzin Gyatso, como se llama el líder espiritual, se encontraba dando unas palabras cuando un niño se acercó y le preguntó si lo podía abrazar. Ante lo cual le respondió está bien, continúa.Inmediatamente se observa cómo el niño se acerca hasta Gyatso y le da un beso en la mejilla para luego abrazarlo. Tras soltarse, toma la mano del menor y le señala sus labios por lo cual le toma el mentón y procede a besarlo.El niño aleja su rostro y ambos sonríen. Tras unos segundos, el Dalái Lama le dice que le chupe la lengua ante lo cual el niño solo apoya su frente con la de él.El video causó repudio universal en las redes sociales por estas aberrantes expresiones del Lama, como así también de las personas que, no solo se mantenían impasibles ante esa escena, sino que reían al unísono. Seguidores del líder budista afirman que estaba “bromeando” con el niño.Asimismo, el clip ha generado reacciones de indignación ante la situación y lo consideran un acto injustificable. Además lo consideran que no se puede considerar como un acto cultural.Muchos tuiteros no dejaron pasar la oportunidad de comentar sobre lo ocurrido: “La gente siempre piensa que un hombre como él es un dios. Gran error. Es solo un ser humano, con perversiones incluidas”.