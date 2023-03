EEUU: acciones de First Republic Bank caen pese a rescate financiero

First Republic

17 de marzo de 2023.- Las acciones del banco First Republic cayeron este día por encima del 20 por ciento a pesar de la inyección de 30.000 millones de dólares que le hicieran la víspera los principales bancos e instituciones financieras estadounidenses.



Las entidades financieras encabezadas por Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo fueron al rescate del banco que más ha experimentado la volatilidad del mercado luego de la intervención ejecutada la semana pasada por las autoridades en Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank.



Las acciones de First Republic cayeron un 30 por ciento este jueves y luego cerraron la jornada con un ascenso de 9,98, mientras el banco fue degradado por los acreedores a la categoría de "junk" (basura, en inglés).



Este jueves, Bank Of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo transfirieron cada uno 5.000 millones de dólares; Goldman Sachs y Morgan Stanley 2.500 millones, entretanto, BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y US Bank ingresaron 1.000 millones.



Según el comunicado publicado, “esta acción de los mayores bancos de EE.UU. refleja su confianza en First Republic y en bancos de todos los tamaños, y demuestra su compromiso general de ayudar a los bancos a servir a sus clientes y comunidades”.



Pese a ello, los inversores se mantienen atentos y cuidadosos cuando se reporta este viernes una caída de 165.32 puntos del índice Dow Jones, el cual mide el desempeño de las sociedades anónimas con mayor capitalización en el mercado bursátil.



La semana pasada, las acciones del Silicon Valley Bank, uno de los bancos más grandes del país, colapsaron y cayeron en un 60 por ciento provocando la retirada de los inversores, lo cual agudizó la caída y despertó las alarmas del sector financiero ante la posibilidad de una crisis similar a la del 2008.



Este viernes, la empresa matriz del SVB, Silicon Valley Bank Financial Group, se declaró en bancarrota ante un tribunal de Nueva York con el fin de intentar una restructuración de capital.