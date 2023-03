Rusia: Detienen a exalcalde de Ekaterimburgo, crítico del Kremlin

Yevgeny Roizman, exalcalde y crítico del Kremli Credito: AP

17-03-23.-Un exalcalde de la cuarta ciudad más grande de Rusia fue detenido el jueves por cargos que podrían llevarlo a prisión, como parte de los esfuerzos de las autoridades para silenciar a la disidencia.



Yevgeny Roizman, muy crítico con el Kremlin, es una de las figuras opositoras más conocidas y carismáticas de Rusia. Tuvo gran popularidad durante su etapa como alcalde de Ekaterimburgo, una ciudad de 1,5 millones de habitantes ubicada en los Urales.



El año pasado, Roizman, de 60 años y que fue alcalde entre 2013 y 2018, enfrentó acusaciones por supuestamente desacreditar a los militares rusos y se le prohibió asistir a actos públicos, utilizar internet, teléfono o correo y comunicarse con cualquiera que no fueran sus abogados y familiares cercanos.



La policía lo arrestó el jueves acusado de volver a publicar material con una referencia a la organización liderada por el encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny, prohibida por las autoridades. El abogado de Roizman rechazó los cargos e indicó que el exregidor no estaba registrado siquiera en esa red social y que la publicación fue obra de los miembros de uno de sus numerosos grupos de apoyo.



Si es declarado culpable, Roizman podría enfrentar un arresto de 15 días o incluso nuevas acusaciones de cargos penales relacionados con la pregunta violación de los términos de la condena que le fue impuesta el año pasado.



Los tribunales le impusieron repetidas multas el año pasado por desacreditar al ejército, lo que preparó el terreno para un posible proceso penal por reincidencia.



Días después de que el presidente, Vladímir Putin, lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, los legisladores aprobaron una norma que ilegalizó el supuesto descrédito del ejército o la difusión de “información falsa” sobre el operativo militar del país en Ucrania. Cada vez más, las cortes de todo el país han puesto penas de cárcel a los a los críticos con las acciones de Moscú en el país vecino.



Roizman continúa siendo una de las pocas figuras visibles de la oposición que todavía no ha sido encarcelada ni huido del país por la presión de las autoridades. Otro político opositor, Ilya Yashin, fue sentenciado a 8 años y medio de prisión por desacreditar al ejército, y otro opositor destacado, Vladimir Kara-Murza, está preso por los mismos cargos y se enfrenta a un juicio.

