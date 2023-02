(VIDEO) Ecuador: Presidente Guillermo Lasso anticipa su derrota en el referéndum y llama a un acuerdo

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha declarado que acepta que la mayoría de los votantes no esté de acuerdo con las herramientas que plantea su Gobierno para enfrentar los 8 puntos del referéndum, pero no obstante insta a realizar un debate.



A pesar de que aún no se ha contabilizado el 100 % del total de actas del referendo impulsado por el mandatario, hasta el momento más del 80 % de las actas procesadas demuestran el triunfo del 'no', aunque existe un margen de diferencia mínimo, según los datos el Consejo Nacional Electoral (CNE).



En este contexto, Lasso se dirigió este lunes a la ciudadanía mediante Twitter reconociendo su derrota y realizando un llamado. "Acepto que la mayoría no esté de acuerdo (…), pero creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías", manifestó.



"Es en nuestra diversidad donde debemos encontrar los puntos de partida", agregó el mandatario al referirse sobre el polémico referendo, convocado con el objetivo de hacer reformas a la Constitución en temas de seguridad, representación política y medio ambiente.



"Tenemos el deber de fundar el Ecuador que permita dar respuesta a todos nuestros anhelos y nuestros sueños. Ese es el mandato que nos ha dado la historia y no podemos fallarle. A partir de hoy, póngamonos a trabajar juntos para lograrlo", concluyó su discurso.