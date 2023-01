Alcalde de Nueva York: La ciudad "no puede soportar más" la afluencia de inmigrantes

El alcalde de Nueva YorK, Eric Adams Credito: Web

16-01-23.-El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha responsabilizado al Gobierno federal de la crisis migratoria que afecta a su ciudad y al resto del país, y le insta a "hacer más" para controlar la migración ilegal, informa Bloomberg.



Adams hizo este domingo una visita a la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), donde denunció que las urbes estadounidenses están siendo "erosionadas" por una afluencia de inmigrantes que ha adquirido la categoría de "problema nacional".



"Esta crisis nos ha hecho enfrentarnos unos a otros. Y eso no puede suceder", dijo. "No estamos señalando con el dedo a El Paso […]. Estamos señalando donde se debe señalar, que es a nuestro Gobierno nacional", agregó el alcalde demócrata.



Se estima que solo la semana pasada unos 3.100 migrantes llegaron a Nueva York, llenando los albergues y los servicios sociales de la ciudad. Adams valoró en 2.000 millones de dólares el precio que podría suponer para los contribuyentes neoyorkinos la asistencia que se brinda a los recién llegados.



¿El 'sueño americano' no existe?



Durante su recorrido por la ciudad fronteriza de Texas, el funcionario también se reunió con inmigrantes y dijo haberse percatado de que lo "único" que muchos de ellos saben de Nueva York proviene de las películas y la televisión, por lo que lamentó que están siendo engañados sobre el 'sueño americano'.



"Hay sitios web que anuncian que en la ciudad de Nueva York, básicamente, las calles están pavimentadas con oro, que hay empleo automático", denunció Adams.



"Hay una imagen de que cuando llegas a Nueva York, automáticamente estarás en un gran lugar donde todos los recursos están disponibles", pero la ciudad "no puede soportar más", concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 409 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/internacional/147072/alcalde-de-nueva-york-alerta-de-que-la-ciudad-no-puede-soportar-mas-la-afluencia-de-inmigrantes)