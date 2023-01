Colombia: ELN niega cese al fuego bilateral. "No existe ningún acuerdo"

Credito: Web

03-01-23.-La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en negociaciones de paz con el gobierno de Colombia, negó este martes (03.01.2023) formar parte del acuerdo de cese al fuego anunciado por el presidente Gustavo Petro en la víspera de Año Nuevo.



"La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", indicó la última guerrilla reconocida en el país en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.



El presidente izquierdista anunció la noche del 31 de diciembre un acuerdo de cese fuego por seis meses entre el gobierno y el ELN, dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.



"En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", añadió la organización rebelde que mantiene conversaciones con delegados de Petro desde noviembre.



El tema se discutirá en México



En su sexto intento por negociar la paz con un gobierno, el ELN terminó el 12 de diciembre una primera etapa de diálogos en Caracas y seguirá en México, en una fecha aún por definir.



Los rebeldes habían concedido una tregua unilateral de Navidad entre el 24 de diciembre y el 2 de enero.



"Una vez concluyamos lo que está previsto estamos en disposición de discutir la propuesta de Cese el Fuego Bilateral, para examinar los términos que hagan posible un acuerdo", concedió el ELN en el boletín.



Un desafío fundamental para Petro



Bajo su política de "paz total", Petro aspira a detener la espiral de violencia que siguió al histórico acuerdo firmado con el grueso de la guerrilla de las FARC en 2016.



El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia defiende la salida negociada del conflicto con rebeldes, narcos, paramilitares y pandilleros.



Más de medio siglo de guerra interna ha dejado hasta ahora nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados. En tanto, el narcotráfico, combustible de la violencia, supera récords históricos en el mayor productor de cocaína del mundo.



