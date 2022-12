Elon Musk: "Si me suicido, no es real" declaró durante una transmisión en vivo

El empresario hizo unas polémicas declaraciones este sábado, al tiempo que expuso los detalles de cómo Twitter sofocó la difusión de la polémica historia de la laptop de Hunter Biden.



El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, comentó que "no tiene ningún pensamiento suicida", después de que surgieran temores por su seguridad, en alusión a que pueda pasarle algo y trataran de explicarlo como un suicidio.



El empresario hizo estas declaraciones mientras exponía los detalles de cómo la plataforma sofocó la difusión de la controvertida historia del portátil de Hunter Biden de cara a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos.



El título hace referencia a los «Archivos de Twitter», el nombre que Musk le dio a las comunicaciones que alguna vez fueron privadas entre los exejecutivos de la plataforma durante las elecciones de 2020.



Musk había alertado a sus seguidores que los archivos que muestran la supresión de Twitter de la historia de la ‘computadora portátil del infierno’ de Hunter Biden se revelarían durante el evento, y cientos de miles sintonizaron para escuchar lo que el nuevo propietario de la plataforma tenía que decir sobre el manejo de sus predecesores. del escándalo



Con la ayuda del periodista Matt Taibbi, Musk publicó documentos internos que detallan cómo los ejecutivos de Twitter se habían confabulado con las agencias del gobierno de EE. UU. para anular las noticias sobre una computadora portátil que pertenecía a Hunter Biden, el hijo del entonces candidato presidencial Joe Biden. El dispositivo apareció en un taller de reparación de Delaware lleno de correos electrónicos incriminatorios.



Tres semanas antes de las elecciones, el New York Post publicó una historia sobre los archivos recuperados de la computadora portátil. La exposición incluyó correos electrónicos sobre los tratos comerciales de la familia Biden en Ucrania, entre otros asuntos.



Twitter suspendió la cuenta del New York Post en ese momento y prohibió a los usuarios compartir enlaces a la historia, argumentando que violaba su controvertida política de «materiales pirateados».



La transmisión en vivo de Twitter Spaces no fue la primera vez que Musk bromeó sobre su muerte potencialmente prematura. En mayo, les dijo a sus seguidores que «ha sido bueno conocerlos» en caso de que «muriera en circunstancias misteriosas».



Los comentarios del multimillonario sobre «pensamientos suicidas» fueron vistos por algunos como una reacción a la repentina e inesperada muerte del pionero antivirus y multimillonario John McAfee, quien murió en una prisión española el año pasado después de afirmar de manera similar que no tenía tendencias suicidas y que si apareciera muerto sería una cuestión de juego sucio.



ActualidadRT / Diariotiempo.