Canadá: 55 mil trabajadores de la educación de Ontario están en huelga

Se formaron piquetes frente a las oficinas de los miembros conservadores del parlamento provincial y en otras partes de la provincia. En Toronto, se llevó a cabo un piquete y una manifestación masiva durante todo el día en Queen's Park, que los medios estimaron que llegó a diez mil personas. Pero no fueron solo los trabajadores en huelga: se presentó una gran cantidad de padres, estudiantes, sindicalistas y otros trabajadores. El estado de ánimo era eléctrico y desafiante, y estaba claro que la lucha iba mucho más allá de las demandas de los trabajadores de la educación. Su huelga se ha convertido en una lucha de toda la clase por los derechos fundamentales de los trabajadores y el derecho a luchar por una vida mejor.

7 de noviembre de 2022.- El viernes, cincuenta y cinco mil trabajadores de la educación de Ontario con el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) abandonaron el trabajo en una huelga "ilegal" . A ellos se unieron los trabajadores de la educación del Sindicato de Empleados del Servicio Público de Ontario (OPSEU), quienes también abandonaron el trabajo “ilegalmente”. Más de 2,1 millones de estudiantes no iban a la escuela cuando las juntas escolares se vieron obligadas a cerrar las escuelas.

Cómo llegamos aquí

Los trabajadores de la educación se han enfrentado a la supresión salarial legislada durante más de una década. Esta supresión salarial fue posible gracias a la aprobación de los proyectos de ley 115 y 124, emitidos por un gobierno liberal y conservador, respectivamente. Durante el apogeo de la pandemia, a los trabajadores de la educación se les dijo que eran esenciales, pero sus cheques de pago no reflejaban ese hecho.

Entre 2011 y 2021, los trabajadores de la educación experimentaron un recorte salarial efectivo de más del 11 por ciento. Su salario promedio anual es de $39,000. Más de la mitad de los trabajadores de la educación de Ontario se ven obligados a tener un segundo trabajo (o más) para llegar a fin de mes y más del 25 por ciento usa regularmente un banco de alimentos.

Con el empeoramiento de la crisis del costo de vida en curso, estaba claro que había una fuerte demanda de salarios más altos y mejores condiciones de trabajo como enfoque de negociación, una estrategia que ha resonado profundamente entre otros trabajadores. El sindicato estaba pidiendo un aumento de $3.25 por hora para ponerse al día con la inflación. Después de meses de organización intensiva y sistemática, y literalmente decenas de miles de conversaciones entre miembros, los miembros dieron un mandato rotundo al votar más del 96,5 por ciento a favor de la huelga, con una participación del 82,6 por ciento . Este enfoque desde abajo, centrado en las bases, ha construido un movimiento masivo dentro del sindicato y ha reforzado la confianza de los huelguistas.

El gobierno jugó duro durante las negociaciones y llegó con una legislación antihuelgas en la mano. Cuando finalmente se sentaron a la mesa, ofrecieron a los trabajadores un aumento salarial del 1,5 por ciento muy por debajo de la inflación (algunos obtuvieron el 2 por ciento). En medio de las negociaciones, el gobierno anunció que sacaría dinero de la educación pública mediante la emisión de cheques de $200 a $250 por niño a los padres para gastar en servicios educativos. Estos llamados “ pagos de actualización ” fueron un intento manifiesto de sobornar al público y, peor aún, de acelerar la privatización de la educación pública. Todo ese dinero podría haberse utilizado para satisfacer las demandas de los trabajadores y mejorar drásticamente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Después de que se emitió el informe de "no junta" , el 3 de noviembre se convirtió en la fecha más temprana posible en que los trabajadores podían ir a la huelga. Las negociaciones y la mediación estaban en curso, pero estaba claro que el gobierno no tenía intención de negociar. CUPE se estaba preparando para una huelga, celebrando reuniones regionales y discutiendo con sus miembros la posible respuesta del gobierno a su huelga.

El Consejo de Sindicatos de la Junta Escolar de Ontario (OSBCU) emitió su aviso de huelga el miércoles pasado , lo que provocó una fecha límite para la huelga en noviembre. En cuestión de horas, el gobierno respondió con la declaración de que introduciría una legislación que impondría un contrato de concesión a los trabajadores de la educación y les quitaría el derecho a la huelga.

Al día siguiente, cuando el gobierno presentó el Proyecto de Ley 28 (la llamada “Ley para Mantener a los Estudiantes en Clase”), introdujeron la cláusula no obstante en la legislación. El gobierno sabía que su legislación era una violación sin precedentes de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades , pero no le importaba. Estaba destinado a agregar combustible al fuego, al atacar todos los derechos laborales, no solo a los trabajadores de la educación.

Pero su plan parece haber fracasado espectacularmente. En el último mes, ha habido una floreciente campaña de solidaridad con trabajadores de la educación, maestros de base y activistas laborales, encabezada por la campaña Justicia para los Trabajadores . Los propios trabajadores de la educación han estado extremadamente organizados y se han acercado a nivel de base a miembros de la comunidad y compañeros sindicalistas. Su campaña #39KIsNotEnough ha energizado y organizado a sus miembros e inspirado al público en general.

Justicia para los Trabajadores inició una campaña “ Pinta la Provincia de Morado ” y comenzó a coordinar días de solidaridad fuera de las escuelas. Los simpatizantes colocaron carteles en las escuelas, ataron cintas moradas en las cercas y las luces de las calles, publicaron mensajes de solidaridad en línea (como este video inspirador de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio ) y pidieron a los padres que firmaran hojas de compromiso para apoyar a los trabajadores de la educación.