(VIDEO) Asesor de Biden: "Las sanciones en Venezuela volverán si no hay avances concretos"

18-05-22.-El principal asesor del presidente Joe Biden para Latinoamérica, Juan González, advirtió que el anunciado levantamiento de algunas de las sanciones económicas a Venezuela puede revertirse si no hay avances «concretos» por parte del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.La política de sanciones de EE.UU. será «calibrada» con base en los avances de las negociaciones entre la oposición y el Gobierno de Maduro, y se «volverá a implementar» si no hay progresos, dijo González en su intervención en la primera jornada de la séptima edición de la Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica, que organiza la Universidad Internacional de Florida (FIU).Washington anunció este martes que levantará algunas sanciones, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal Pdvsa. Esto, en respuesta al pedido realizado por la oposición venezolana con vistas a reactivar el diálogo entre las partes, suspendido por el Gobierno de Maduro en octubre de 2021, tras la extradición a EE.UU. del empresario Alex Saab.El funcionario de la Casa Blanca que adelantó el fin de las sanciones indicó que el levantamiento de la prohibición de negociar entre Chevron y Pdvsa permitirá a las petroleras «hablar», pero en ningún caso explotar o comerciar con crudo venezolano, por lo que no supondrá «ningún aumento de los ingresos del régimen».En este sentido, González indicó en su intervención, a través de videoconferencia, que con estas «medidas muy específicas» no se está aliviando la presión al Gobierno venezolano.El director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca apuntó que una política unilateral de sanciones nunca ha llevado a cambios de gobiernos, aunque sí puede provocar ciertos cambios de comportamiento.Por eso, lideran el consenso internacional en busca de políticas que favorezcan los derechos humanos y la democracia en Venezuela, donde aspiran a que se realicen unas «elecciones libres y democráticas».Y han promovido el diálogo pensando en «resultados concretos», con una política de sanciones «eficaces» para llevar a cambios de comportamientos específicos.Pero advirtió que si hay algún tipo de «retroceso» en estas áreas, entonces se reimpondrán las sanciones, que siempre estarán, reiteró, basadas en «los resultados de las negociaciones».Mientras tanto, argumentó, EE.UU. seguirá «criminalizando actores activos» para aliviar la presión que sufren los pueblos de Venezuela y Cuba.En este sentido, indicó que el anuncio realizado este lunes en el sentido de que EE.UU. aliviaba las sanciones impuestas por la Administración del expresidente Donald Trump se hizo pensando en apoyar al pueblo cubano al tiempo que hacen, dijo, que el régimen asuma su «responsabilidad por la violación de derechos humanos».*Con información de Efe