Maduro dice que se prepara con Cuba y Nicaragua para "tomar las armas", de ser necesario

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

12-01-25.-Nicolás Maduro, juramentado en la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente para el periodo 2025-2031, avisó este sábado que Venezuela se prepara junto con Cuba y Nicaragua para «tomar las armas», de ser necesario, con el fin de defender «el derecho a la paz», y advirtió de que «nadie se equivoque» con el país suramericano.



«Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria», declaró Maduro en la clausura del Festival Mundial Internacional Antifascista, convocado por el chavismo.



Asimismo, llamó durante el encuentro a la conformación de una «gran alianza mundial», como la que aseguró se conformó hace 80 años para avanzar en la derrota del «fascismo».



No obstante, planteó que, «si se diera el caso», deberían tener la capacidad de «enfrentarlo con las armas en la mano» y «con la lucha armada legítima».



«Que nadie se engañe que ese escenario pudiera presentarse otra vez. Ochenta años después, toco la campana de la humanidad», sentenció, en alusión a la victoria de la extinta Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.



En ese sentido, advirtió «que nadie se equivoque con Venezuela».



«Si es por las buenas, por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, por las malas también lo venceremos, para que respeten a nuestro pueblo», agregó en el evento, transmitido por el canal estatal VTV.



Maduro juró este viernes, ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), como mandatario para un tercer sexenio consecutivo en el poder, pese a las denuncias de fraude en los comicios del pasado 28 de julio por parte de la oposición mayoritaria, que reclama el triunfo electoral de su líder, Edmundo González Urrutia, y alertó ayer de la consumación de un «golpe de Estado».



En medio de la condena de buena parte de la comunidad internacional, que no reconoce el Gobierno de Maduro, los exmandatarios colombianos Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022) plantearon la posibilidad de una intervención en el país caribeño.



En respuesta, Maduro dijo hoy que «nadie quiere la intervención militar» ni «más sanciones».

