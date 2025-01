Decano de la Facultadad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV: "¡Quien no ha demostrado que ganó no puede juramentarse!"

10-01-25.-El decano de la Facultadad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz, publicó un comunicado para rechazar la decisión de la Asamblea Nacional de realizar la juramentación este 10 de enero de Nicolás Maduro y afirma que si no se demuestra los resultados del 28 de julio, no se debe realizar tal acto.Apitz explica que si se realiza este acto, en las próximas horas, será contrario a lo que establecen las leyes venezolanas, y la Constitución.El académico destaca que el Consejo Nacional Electoral (CNE), después de 167 días, no ha realizado la totalización de todas las actas como establece la Ley de Procesos Electorales.También el artículo 155 de esta ley fija que se debe realizar la divulgación de resultados por orden del CNE a través del boletín final de totalización y el acta de totalización, adjudicación y proclamación, junto a las hojas complementarias de totalización de forma tabulada en una gaceta; algo que tampoco se ha cumplido.Nicolás Maduro ha afirmado en distintas oportunidades que asistirá a la sede del Parlamento para la investidura como jefe de Estado, tras recibir, según él, una invitación de la junta directiva del Legislativo para el acto, el 10 de enero.En el comunicado insta al CNE a que realice el acto de totalización de los resultados obtenidos en las presidenciales. Ya que, hasta ahora, no se ha realizado para determinar los resultados de la elección.La oposición rechaza este resultado con las actas electorales recolectadas por testigos y miembros de mesa, que están disponibles en la plataforma web Resultados con Venezuela, con al menos 25.575 actas digitalizadas, lo que representa 85,18 % del total de actas. La cifra precisa que González Urrutia obtuvo 7.443.584 (67 %) de los votos. Aunque el Gobierno los tilda de falsos.