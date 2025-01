Maduro rechaza apoyo del presidente de Panamá a González Urrutia: “No me sé ni tu nombre”

Credito: Composición Aporrea-web

09-01-25.-A dos días para la toma de posesión, el presidente Nicolás Maduro arremetió este miércoles 8 de enero contra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien más temprano sostuvo un encuentro con el opositor venezolano Edmundo González, candidato a la presidencia en las elecciones del pasado 28 de julio.



Eres un cobarde, presidente de Panamá. Y te va a tocar lo tuyo a ti también. El que se mete con Venezuela se seca; te secarás, te secarás", expresó Maduro ante el alto mando militar, durante la instalación del Órgano de Dirección para la Defensa Integral de la Nación (Oddi).



"No te puedo decir el nombre porque no me sé ni tu nombre, creo que el pueblo de Panamá ni sabe tu nombre, viejo asqueroso", continuó el mandatario.



También manifestó su deseo para que Mulino defienda el Canal de Panamá "y la dignidad que dejó para Panamá Omar Torrijos".



Elevo una oración por Omar Torrijos, para que el pueblo de Omar Torrijos, fundado por Bolívar, quien libertó Panamá, le llegue su hora de reivindicación, más temprano que tarde", añadió.



Esta mañana, el presidente de Panamá recibió a González, a quien expresó su apoyo, al reconocerlo como presidente electo de Venezuela.



Venezuela vive momentos complicados debido al empecinamiento del régimen de aferrarse al poder, a pesar de haber sido derrotado ampliamente. Se robaron las elecciones y las actas, pero el pueblo venezolano logró rescatarlas", dijo Mulino.



Además, la líder opositora María Corina Machado anunció que las actas recopiladas por el antichavismo, en las que se convalida el triunfo de González, serán resguardadas en el Banco Nacional de Panamá.

