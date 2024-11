Rafael Uzcátegui: "Estamos frente a un gobierno que se decidió a gobernar como sea e imponer como sea cualquier política"

Rafael Uzcátegui Credito: C.punto

27-11-24.-Tantos años de lucha, en «La Cuarta» y en «La Quinta», le han dado a Rafael Uzcátegui los elementos necesarios para entender las aguas turbulentas del presente. «El gobierno de Nicolás Maduro, esa cúpula, la cúpula que gobierna, se propuso, después del 28 de julio, planificadamente, hacer un adelanto de represión; con el propósito de crear miedo, crear terror», afirma.



Uzcátegui, dirigente del PPT-APR, sostiene que a los cuerpos policiales «les exigieron cuotas, y lo sabemos por los comentarios de ellos mismos. Los funcionarios señalan que ellos no son responsables, que los obligaron a entregar un número determinado de personas. Entonces salían a detener gente que no tenía que ver con nada; solo tenían que cumplir con la cuota».



El gobierno detuvo a centenares de personas en una política que el dirigente llama «las pescas milagrosas», porque «salían a buscar lo que conseguían y, después de detenerlos, empezaron a averiguar quiénes eran; y ya no podían hacer nada».



Según su visión, «la cúpula quiere mantenerse en el poder a toda costa», y para eso necesita reprimir y asustar. «El gobierno se proponía acabar con cualquier movilización; era urgente acabar con cualquier movilización, y por eso tomó la decisión de encarcelar, como va a tomar la decisión de soltar presos, porque tiene que soltar. El mundo se lo exige, está al descubierto, y eso le empieza a hacer daño, empieza a afectar su imagen ante el mundo».



Ahora se trata «de mantener reos, que son reos de una política, reos de una decisión», fustiga.



-¿El gobierno se va a mantener con esas políticas?



-Es parte de su política, es su modus operandi. Usan ese recurso. Estamos frente a un gobierno que ensaya y promueve ese tipo de cosas: asustar a sus contrarios. Estamos frente a eso.



-El gobierno dice que enfrenta acciones subversivas.



-¿Dónde está lo subversivo? Yo viví momentos en mi vida en que era militante revolucionario y participaba en acciones revolucionarias. ¿Dónde están las acciones ahora? ¿Dónde están los hechos? Hubo hechos el 29 y 30 de julio, salieron pobladas enteras. Si hubieran detenido a los culpables, serían muchos, porque mucha gente salió a la calle. Algunos cometieron hechos lamentables, tumbaron estatuas, pero ¿cuántos hechos como esos han ocurrido en Venezuela?



-¿Habrá represión el 10 de enero?



-Hay un plan para tomar la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas va a ser tomada totalmente, van a movilizar a centenares de personas. Lo que me pregunto es qué van a hacer los que reclaman que ganaron. Dalo por hecho va a ser tomada Caracas, va a haber discursos, denuncias de que hubo una conspiración y de que hay «terroristas», porque eso es parte de su narrativa. Estamos frente a una cúpula que perdió el sentido de la realidad, que sabe que perdió las elecciones, que sabe que los más pobres le dieron la espalda y que el chavismo votó contra ellos y les dio la ventaja a los otros. También sabemos que esas elecciones, desde su anuncio, estuvieron llenas de vicios. ¿Qué va a pasar el 10? Se va a romper cualquier caracterización. Estamos frente a un gobierno que se decidió a gobernar como sea e imponer como sea cualquier política. Vamos a un país en el cual los bloques van a ser muy complejos y muy diversos.

