Cabello: Machado está inhabilitada de por vida desde ya por apoyar las sanciones contra el país

26-11-24.-El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recalcó que la líder opositora María Corina Machado está inhabilitada políticamente de por vida «desde ya». Se refirió al proyecto de ley que trabaja la Asamblea Nacional para impedir postularse para cargos de elección popular a quienes «apoyen» sanciones «contra Venezuela».



Cabello hizo la aseveración este lunes 25 de noviembre, durante la rueda de prensa semanal del partido. «La terrorista —refiriéndose a María Corina Machado— está inhabilitada ya. Una persona con problemas psiquiátricos como ella, no pueden dirigir el país», dijo.



El también ministro de Interior, Justicia y Paz recordó que el instrumento, una vez que sea aprobado y entre en vigencia, contempla la realización de juicios en ausencia. A su juicio, esto hará entender a la gente que en Venezuela se acabó la impunidad de por vida.



«Esto que hacen ellos: promover sanciones y leyes contra Venezuela debe tener un costo y deben sentir que ese costo es alto», agregó a medios de comunicación.



Al ser preguntado sobre las advertencias hechas por el estadounidense Erik Prince de que luego del 10 de enero funcionarios del gobierno serán objetivos militares, Cabello destacó que esta es una realidad a la que se enfrenta el oficialismo desde 1998 cuando el socialismo llegó al poder con Hugo Chávez al frente.



«Eso no nos quita el sueño y menos lo hará Erick Prince, que sueñen y sigan soñando. Nosotros seguiremos trabajando. El sábado tendremos una jornada de despliegue nacional. Esto es una revolución que agarró forma. No es una sola persona, se enfrentan a una revolución. Lo que ustedes vivieron en Vietnam será un juego de niño comparado a lo que vivirán en Venezuela», afirmó.



Cabello se refirió al supuesto descubrimiento sobre planes para meter mercenarios al país. «El que venga a disfrutar, no tiene problemas, pero los que vienen a generar hechos terroristas o de violencia se atendrán a las consecuencias», agregó.



El primer vicepresidente del PSUV rechazó la opinión de Estados Unidos con respecto a que Venezuela hostiga a los opositores refugiados en la embajada Argentina en Caracas y que el gobierno de Maduro debe darles salvoconductos para que salgan del país.



«Son unos inmorales, nosotros no estamos haciendo lo que ellos hicieron. La embajada de Argentina está ahí que ellos paguen los servicios», añadió.



En la rueda de prensa se refirió a la marcha del «lápiz labial» convocada por María Corina Machado para el próximo 1 de diciembre. «Con respecto a lo que diga la señora terrorista: no tengan dudas, tantas cosas ha dicho (…) Desde el año 2002 dice que ‘falta poco’, ‘ya está listo’, ‘cada día más débil», expuso.

T.Cual (https://talcualdigital.com/cabello-maria-corina-machado-esta-inhabilitada-de-por-vida-desde-ya/)