Maduro ve la victoria de Trump como un "nuevo comienzo" para EEUU y Venezuela. "Apostemos a una relación ganar-ganar"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

07-11-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este miércoles que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos supone un «nuevo comienzo» para ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019, rotas entonces por el chavista durante el primer mandato del republicano.



«En su primer Gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a (una relación) ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela», dijo Maduro en un programa transmitido por el canal estatal VTV.



Asimismo, afirmó que su Gobierno está abierto a «relaciones de trabajo conjunto» con quien quiera invertir en Venezuela, lo que -aseguró- ha manifestado a «todos los estadounidenses» que visitan el país petrolero, sobre el que pesan sanciones impuestas por Washington, que ha otorgado licencias a transnacionales para operar en esta nación, entre ellas, a la norteamericana Chevron.



Por otra parte, Maduro expresó que, tras este «regreso histórico», Trump tiene una «oportunidad de oro» para que «acabe con las guerras», así como para permitir relaciones de respeto con América Latina.



Además, el jefe de Estado aseveró que nunca se meterá en «asuntos internos de Estados Unidos», porque -dijo- no practica el «intervencionismo».



«Nosotros abogamos por la soberanía, la independencia, el respeto a nuestra cultura, a nuestra identidad. Las soluciones de América Latina están en América Latina y las soluciones para el futuro de Venezuela están en Venezuela», agregó Maduro, proclamado ganador de las elecciones del 28 de julio, un resultado rechazado por el actual Ejecutivo estadounidense, encabezado por el demócrata Joe Biden.



En su anterior Gobierno (2017-2021), Trump fue el principal adversario político de Maduro, a quien tildó de «dictador», e impuso numerosas sanciones al país, incluidas restricciones a su industria petrolera, la principal fuente de divisas de Venezuela.



El lunes, el mandatario dijo que aspira a que el futuro nuevo Gobierno estadounidense no se deje llevar por las políticas «fracasadas del extremismo» de la oposición mayoritaria venezolana, que considera fraudulenta la controvertida reelección de Maduro e insiste en la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.



La líder antichavista y principal valedora de González Urrutia, María Corina Machado, felicitó a Trump, al tiempo que le dijo que el país caribeño vive «días decisivos» luego de las presidenciales venezolanas y que cuenta con «el apoyo de los pueblos de las Américas y el de sus Gobiernos democráticos para asegurar una transición a la democracia sin demora».

Esta nota ha sido leída aproximadamente 593 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)