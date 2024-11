El MAS de Venezuela aboga por normalización de relaciones con EEUU, gane Harris o Trump

María Verdal, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS Credito: MAS

05-11-24.-La vicepresidenta del partido opositor Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, abogó este lunes por la normalización de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, independientemente del resultado electoral entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump, quienes se enfrentarán el martes en las presidenciales.



Según una nota de prensa, Verdeal afirmó que «es vital que se normalicen las relaciones» y no seguir aislando a Venezuela, como, aseguró, se «pretende hasta ahora».



Asimismo, destacó que «no se puede caer nuevamente en la fantasía de esperar un salvador para que solucione los problemas de los venezolanos», al tiempo que aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro «sigue atrincherado y pareciera no tener ningún interés de sentarse a dialogar con nadie».



Tras las elecciones de Venezuela del 28 de julio, Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una victoria que no reconoce el Gobierno de Joe Biden y que la mayor coalición opositora tacha de «fraudulenta».



En septiembre pasado, luego de pedir a las autoridades venezolanas la publicación de actas para esclarecer el resultado electoral, EE.UU sancionó a 16 funcionarios venezolanos por impedir «la difusión de resultados precisos» y «un proceso electoral transparente», algo que Venezuela calificó de «nuevo crimen de agresión».



Los candidatos a las elecciones presidenciales de EE.UU. llegan a los comicios empatados en las encuestas y la incertidumbre se dilucidará en siete estados en disputa, donde que estarán todas las miradas este martes.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 538 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)