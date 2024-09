María Alejandra Díaz: “Sin ninguna legitimidad de origen pretenden imponerle al país un supuesto gobierno democrático”

María Alejandra Díaz Marín, abogada constitucionalista Credito: c.punto

23-09-24.-María Alejandra Díaz Marín, abogada especialista en materia constitucional y analista política, sostiene que “el Gobierno Nacional, está tratando de echarle tierrita al tema de las elecciones. Todo esto sucede mientras por otro lado un grupo de venezolanos seguimos solicitando que publiquen las actas desagregadas para poder hacer las auditorías respectivas de las mesas electorales y los centros de votación después del 28J”.



“Creo que el Gobierno se atrincheró y quemaron todas sus cartas, ahora pretenden con una legitimidad precaria hacer un supuesto Gobierno”, alertó.



En tal sentido, agregó que “este Gobierno se pretende imponer a través del terror, a través de las amenazas a través de la intimidación del enemigo. Para ellos no existe la otredad, el Gobierno no reconoce al diferente, al distinto, al opositor”.



“No van a poder gobernar en paz, porque al final ellos son los socios nacionales de corporaciones internacionales que pretenden hacerse de Venezuela por la vía de imposiciones de orden comercial”, subrayó la analista política.



Sobre la base de estos argumentos agregó que “este Gobierno si no tiene espacio social, no van a tener paz para los capitales extranjeros, pues no tiene legitimidad de origen”.



“Lo que nosotros creemos es que hay una ilegitimidad de origen en unas elecciones donde no se revelaron los resultados que supuestamente sustentan la proclamación y los boletines 1 y 2 del CNE”, sentenció.



“Esta irregularidad democrática y Constitucional, destruye la institucionalidad de la República. Ahora están llamando unas elecciones regionales para el próximo años 2025, unas megaelecciones regionales, de la Asamblea Nacional, los Concejos municipales, las alcaldías y las gobernaciones. Todos esto con la intención de refrendar su fraude del pasado 28J”, denunció.



“Lo que están buscando es la ilegalidad de sus torpezas, por además no van a poder revelar los resultados desagregados del pasado 28J, que es lo que te permite impugnar las elecciones”, subrayó para finalizar.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 773 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/nacional/politica/sin-ninguna-legitimidad-de-origen-el-regimen-pretende-imponerle-al-pais-un-supuesto-gobierno-democratico-sostiene-maria-alejandra-diaz/)