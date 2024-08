(VIDEO) Enrique Márquez pedirá una revisión constitucional a la sentencia del TSJ. "Maduro no quiere demostrar como ganó”

24-08-24.-El excandidato presidencial Enrique Márquez solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una revisión de la sentencia de la Sala Electoral tras haber convalidado los resultados de las elecciones presidenciales que dan como ganador al actual presidente Nicolás Maduro.Durante una rueda de prensa que ofreció este viernes 23 de agosto, Márquez expresó que es necesario que se lleve a cabo una revisión constitucional a la Sala Electoral sobre los resultados de la contienda electoral, ya que considera que es un derecho ciudadano.Además, afirmó que continuará con la exigencia de que se entreguen las actas por estados, por centros electorales y mesas de los resultados del 28 de julio. “Nuestra lucha es muy sencilla, para que se respete la Constitución y salir de dudas, que se publiquen los resultados mesa a mesa, Nicolás Maduro no quiere demostrar como ganó”, añadió.El excandidato presidencial rechazó y cuestionó las supuestas amenazas que han estado realizando algunos líderes del oficialismo, entre ellos Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al decir que quien no acate el fallo judicial no podrá participar luego en próximos comicios.Proclamación y sentencia generan más crisis política en el paísMárquez, quien se hizo acompañar de dirigentes del Frente Popular Democrático y su partido Centrados, además opinó que la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y la sentencia del TSJ generan una aparente debilidad del gobierno nacional y se incremente la crisis política del país.Llamó a otros factores de oposición en Venezuela a crear un gran movimiento ciudadano para defender sus derechos políticos.También cuestionó la propuesta de reformar las leyes de partidos políticos. “Sí creo que los partidos hay que fortalecerlos, no intimidarlos o chantajearlos”, advirtió.Enrique Márquez exige al gobierno nacional que cese de la represión contra la ciudadanía, así como la liberación de las personas que fueron detenidas durante las manifestaciones poselectorales, que se respeten los derechos humanos, el derecho a la defensa y el debido proceso.El también exrector del CNE en el período 2021-2023 había solicitado la recusación de la magistrada del TSJ Caryslia Rodríguez por sus supuestos vínculos políticos con el PSUV. La abogada preside la Sala Electoral que se encargó de la decisión que convalida los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral.*Con información de RFS y El Pitazo