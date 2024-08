(VIDEO) Lo que dijo Vladimir Villegas sobre su hermano: “Maduro no lo dejó hablar. Ernesto nombró la soga en casa del ahorcado”

22-08-24.-El periodista Vladimir Villegas se pronunció sobre lo dicho por su hermano y colega Ernesto Villegas, ministro de Cultura, delante del presidente Nicolás Maduro. El funcionario manifestó, durante el programa Con Maduro+, que la gente no votó por odio sino por tener la esperanza de reencontrarse con sus familiares migrantes en Venezuela.



Lo señalado por el ministro de Cultura ocasionó incomodidad a Maduro, cree Villegas. "Tanto, que no le gustó al Presidente lo que dijo Ernesto (...) le quitó la palabra", añadió.



Dijo que no ha conversado con su hermano Ernesto sobre el tema, ni lo ha llamado, tienen varios días que no conversan.



Esa reflexión tan, digamos, tan pequeña (...) tiene un gran significado, en la medida que el presidente Maduro no lo dejó continuar. El que el presidente Maduro no dejara continuar a Ernesto en el uso de la palabra habla claramente de la molestia que le causó el hecho de que, como se dice popularmente, se mencionara la soga en la casa del ahorcado", afirmó.



Aseveró que ese comentario de Ernesto Villegas "deja traslucir lo que los venezolanos vimos ese día: yo por ejemplo (...) me dediqué a recorrer las calles de Caracas, las filas, conversé con los votantes, y yo no veía en esos rostros, de esa viejita que estaba en la cola, de ese señor mayor, de ese adulto mayor, de esos jóvenes que votaban por primera vez, yo no vi odio".



«Yo no espero que Ernesto haga esto o haga aquello, o deje de hacer esto o aquello. Cada quien con su conciencia, con sus decisiones, si algo nos enseñaron en nuestra casa, fue a pensar con cabeza propia y a no dejarnos imponer puntos de vista; si él considera que su postura política al día de hoy, es la correcta, bueno, tiene derecho a defenderla. Yo tengo la mía, mi otro hermano Mario tiene la suya y mis hermanas tienen la suya».