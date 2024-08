(VIDEO) Arturo Peraza, rector de la UCAB: “No es la instancia internacional quien puede crear una salida”

17-08-24.-Este viernes 16 de agosto, en una entrevista en el programa Perspectiva País de Medianálisis, Arturo Peraza s.j., abogado y analista político, enfatizó la necesidad de que la solución a la actual crisis venezolana provenga de los propios actores políticos del país, en lugar de depender exclusivamente de instancias internacionales.“Creo que la salida la tienen que crear los actores políticos venezolanos, no es la instancia internacional quien puede crear una salida dentro del marco de la situación en la que estamos; sino que son los propios actores convencidos de su propia perspectiva, tanto para el país como para ellos”, dijo el también rector de la Universidad Católica Andrés Bello.Según su análisis, la clave radica en que estos actores puedan llegar a una “transacción razonable”, la cual permitiría considerar opciones alternativas, más allá del simple juego de ganar o perder en su totalidad. Estas alternativas podrían incluir la formación de un gobierno compartido o la celebración de nuevas elecciones, aunque Peraza evitó precisar una solución específica en este momento.“Es llegar a una transacción razonable la que pueda hacer que pueda pensarse en salidas terceras, que yo no me atrevería en estos momentos a decir cuál es. Entiendo que la filosofía de fondo de un gobierno compartido, una repetición de elecciones o una segunda vuelta son modos de decir piensen en otras alternativas que no sean decir gané yo, perdí yo, gané todo o perdí todo. Eso obviamente no va a más que arrastrarnos sino hacia el conflicto”, apuntó.El 28J se celebró una “fiesta democrática” que lamentablemente “no siguió”El rector de la UCAB también destacó que el pasado 28 de julio, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, los ciudadanos vivieron “una fiesta democrática” en la que la mayoría decidió participar.“El día 28 vivimos una fiesta democrática los venezolanos, dónde la mayoría de las personas decidió votar. Incluso se dieron espacios donde la gente se expresó, habló… Lamentablemente eso no siguió”, dijo Arturo Peraza.Actualmente hay un escenario de conflicto poselectoral, que a su criterio debe superarse con cuatro valores elementales: la verdad, la justicia, la reconciliación y la paz.Para Peraza, la “verdad” es fundamental en cualquier contexto político, ya que es el punto de partida para cualquier análisis y entendimiento de la situación actual del país. A su juicio, la falta de negociación efectiva entre los actores políticos antes del proceso electoral fue uno de los factores que contribuyeron a la crisis actual. Comparó la situación de Venezuela con la elección de Joe Biden en Estados Unidos hace cuatro años, señalando que cuando se ponen en duda las reglas del proceso electoral, esto puede llevar a una crisis de gran magnitud, como lo fue la toma violenta del Congreso de Estados Unidos por seguidores de Donald Trump.En contraste, Arturo Peraza observó que en Venezuela la institucionalidad ha sido gradualmente desmontada, lo que ha reducido su capacidad para regular los conflictos internos. Este debilitamiento institucional, según él, fue evidente en el proceso electoral del 28 de julio, que careció de las negociaciones previas necesarias para garantizar un resultado aceptado por todos los participantes.“La democracia es una estructura de pacto donde las reglas del juego son respetadas”, afirmó Peraza, resaltando la importancia de que los actores políticos lleguen a acuerdos sólidos para asegurar la estabilidad política del país e insistiendo en que la legitimidad y gobernabilidad que Venezuela necesita no se pueden imponer a través de la fuerza o el temor.Por otro lado, reconoció que podría ser necesaria la ayuda de entes externos para facilitar el diálogo. Asimismo, reconoció la urgencia de que los actores fundamentales en Venezuela encuentren puntos de acuerdo que permitan salir del actual ciclo de confrontación, asegurando que los derechos humanos y la paz deben ser el centro de cualquier solución viable para el país.Véase la entrevista completa: