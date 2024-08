Miles de venezolanos protestaron en Venezuela y en el extranjero contra la reelección de Maduro

05-08-24.-Una nueva nueva jornada de protestas entre opositores y oficialistas mientras que miles de venezolanos opositores reclamaron la salida del Gobierno de Nicolás Maduro en las calles de las principales ciudades de Venezuela y en el mundo."Tenemos las actas, no al fraude" protestaron en Venezuela por el resultado oficial de las elecciones presidencialesMientras las calles de Venezuela se inundaban de personas con banderas y carteles que protestaban contra el presunto fraude de Nicolás Maduro, cientos de venezolanos exiliados por todo el mundo también hacían lo propio en sus ciudades, acompañando el llamado de María Corina Machado. Así, desde Miami hasta Bruselas, los opositores se hicieron sentir y dejaron en claro que lucharán “hasta el final” y harán defender su voluntad de un cambio.En la región, las muestras de apoyo también llegaron desde Panamá, donde cerca de doscientos venezolanos se reunieron en el parque de Urracá, en la capital, al grito de “Libertad” y “Viva Venezuela”, con la convicción de que González Urrutia fue el ganador el pasado 28 de julio y “ahora, vamos a cobrar”. A la concentración se sumó el alcalde, Mayer Mizrachi, quien expresó su “empatía y compañerismo con los que luchan por la democracia” y aseguró que si bien “Panamá es su casa y odiaría que se fueran (...) odio más que se tengan que quedar por las razones equivocadas”.Cientos de manifestantes se agolparon alrededor del Obelisco de Buenos Aires enarbolando banderas venezolanas y portando carteles que piden "Venezuela libre", "basta de dictadura", "justicia y libertad", "nadie dijo que sería fácil" o "prohibido rendirse".Otro grupo de migrantes se manifestó en la sede de la Embajada de Venezuela en Santo Domingo, República Dominicana, con el mismo propósito. “Las expectativas siguen siendo grandes, lo que estamos esperando es que terminen de decir que Edmundo González es el presidente de la República por vía formal y, mientras esto no ocurra, van a seguir organizándose manifestaciones”, sostuvo el coordinador general del comando de campaña opositor en el país, Kleber Correa.En México, alrededor de 400 manifestantes, según cifras de los organizadores, se congregaron esta tarde en la glorieta de Simón Bolívar, en el centro de la Ciudad de México, donde desplegaron una bandera de Venezuela de unos 100 metros de longitud.En Bogotá las banderas y la marea azul, roja y amarilla también coparon las calles, al grito de “abajo la dictadura” y “libertad”. “Quiero volver a mi país, quiero volver a mi casa”, decían algunos de los allí presentes, mientras otros aseguraron sentir “frustración pero también fe”. “Maduro debería entregar el poder e irse, es lo mejor. No queremos violencia, solo que se vaya... solo queremos la paz”, agregaron.“Díganle a su mamá, a su papá, a su familia, aguántenos las hallacas que no es para diciembre... es para enero el reencuentro, cuando esté Edmundo en Miraflores”, arengaba, por su parte, la diputada exiliada Gabriela Arellano. “No nos podemos cansar, no nos podemos desanimar y nuestra principal tarea es visibilizar lo que pasa allá (...) no más cárcel, no más represión”, agregó.Europa también alzó su voz, en la Puerta del Sol, en Madrid, cientos de personas se reunieron, a pesar del calor, con banderas de Venezuela y España y carteles en los que se leían mensajes variados: “Ganó Edmundo”, “Venezuela ganó”, “Maduro tiene balas, nosotros tenemos votos” y “SOS Venezuela”.Imágenes similares llegaron desde Berlín, en Alemania, donde las calles se tiñeron tricolor con pedidos de “democracia para Venezuela” y “abajo las cadenas”.Por último, Milán lazó la voz con el reclamo de que “el que pierde las elecciones, se va, debe irse”. “Lo hemos dicho en todos los idiomas, lo dijo la primera ministra, Giorgia Meloni, lo dijo el Ministro de Exteriores italiano... nosotros no toleramos que sea un país (...) gobernado por una dictadura. Se debe restituir la democracia en Venezuela, a los venezolanos”, dijo uno de los allí presentes y ratificó, a continuación: “Los votos los tuvo González y no descansaremos, haremos de todo para darle a González el poder que los venezolanos le dieron con el voto”.