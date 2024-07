(VIDEO) La oposición denuncia fraude en Venezuela : "Ganamos por el 70% y todo el mundo lo sabe"

????????????️ | ÚLTIMA HORA



29-07-24.-En su primer boletín oficial del Consejo Nacional Electoral declara que con el 80% de las actas escrutadas anuncia ganador a Maduro con 51,2% de votos y a Edmundo González abanderado de María Corina Machado con 44,2%. Mientras el oficialismo festeja, la oposición no reconoce los resultados. Tensión ante una crisis abierta en desarrollo.Machado dice tener todas las actas de escrutinio emitidas a los testigos de la oposición, que a la media noche seguían en los centros de votación.La opositora dijo que sus conteos reflejan un 70% de los votos para Edmundo González, representante opositor en la boleta, y 30% para Maduro.Pasada la media noche el Poder Electoral, con 80% de las actas escrutadas anunció como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del candidato de la oposición Edmundo González Urrutia que impulsó la derechista María Corina Machado. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció una participación del 59%, calificando el resultado con tendencia de “irreversible”. Horas antes, desde el comando electoral de Edmundo González y María Corina Machado venía denunciado irregularidades en la transmisión de las actas y la expulsión arbitraria de testigos de los colegios electorales.El CNE emitió el primer comunicado oficial seis horas después del cierre formal de la elección y em medio de un clima de tensión, dando por irreversible el resultado con el 80% escrutado, habiendo 7 puntos de diferencia entre Maduro y González y sin porcentajes de los otros 8 candidatos, ni la distribución nacional de los votos.La oposición desconoció el resultado en conferencia de prensa. María Corina Machado anunció que "Venezuela tiene un nuevo presidente y es Edmundo González Urrutia", que según sus datos y boca de urna habría llegado al 70% de los votos."Ganamos por el 70% y todo el mundo lo sabe". dijo la candidata a vicepresidente .De momento en las declaraciones de María Corina Machado y Edmundo González solo llamaron a una "vigilia cívica", pero las dudas sobre el los datos del CNE abren una crisis política cuyo desarrollo y resultado es incierto. Ante la pregunta de uno de los periodistas si iban a llamar a las calles, Edmundo González declaró que "nadie está haciendo llamados a las calles".En las horas previas algunos presidentes y funcionarios de países latinoamericanos emitieron comunicados llamando a respetar el resultado e informar los datos con transparencia, a lo que el Gobierno venezolano respondió con una declaración alertando sobre una "operación de intervención en contra del proceso electoral".Tras conocerse el resultado el presidente chileno, Gabriel Boric, puso en duda el resultado comunicado por el CNE y volvió a insistir en la transparencia del proceso.Al mensaje de Boric se sumó el de la presidencia de Perú y también el del secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exigiendo un recuento "justo y transparente" de los votos.Un total de 21 millones 620 mil 705 electores venezolanos en el país y 228 mil votantes residenciados en el extranjero fueron habilitados para votar en los más de 15.000 centros distribuidos en todo el país.Por su parte el gobierno del presidente costarricense Rodrigo Chaves expresó en un comunicado que no reconoce la divulgación de los resultados expresados por el CNE, en torno a las presidenciales en Venezuela del 28 de julio, a las que calificó de “fraudulenta”.El mandatario dijo en vocería de la cancillería que trabajará en conjunto con los "gobiernos democráticos" del continente y demás organismos internacionales para lograr que se respete la voluntad del pueblo venezolano.Por otro lado, el canciller peruano Javier González-Olaechea rechazó la madrugada de este lunes 29 de julio el resultado que ofreció como ganador de la presidencia de Venezuela a Nicolás Maduro, y llamó a consulta al embajador de ese país que está acreditado en la nación caribeña.A través de su cuenta en X, @J_GonzalezOFr, precisó: “Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela”.“El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, escribió.En un segundo tuit, añadió que “Ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela”.A su vez, el presidente de Argentina, Javier Milei, se sumó los gobiernos de Chile y Perú, y no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela este 28 de julio.En su cuenta X escribió que “los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica#, dijo el mandatario.En este mismo contexto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, publicó este lunes en su cuenta de X que ve «con muchas dudas» los resultados electorales de Venezuela, que dan la reelección al actual mandatario, Nicolás Maduro, por un nuevo período de seis años.