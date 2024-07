(VIDEO) Neirlay Andrade del PCV: Escenarios de violencia de los que tanto habla el Gobierno buscan promover la abstención y la desesperanza

Neirlay Andrade, integrante del buró político del @PCV_Venezuela, afirma que la cúpula del gobierno está sembrando desesperanza, desmovilización y miedo en la población. Los únicos que hablan de violencia y fraude son los integrantes de la cúpula del PSUV https://t.co/snqynpoQjX pic.twitter.com/hAxFa2pvzm — contrapunto.com (@contrapuntovzla) July 14, 2024

16-07-24.-Los factores políticos que adversamos al gobierno hemos cifrado en el voto la posibilidad de salir de esta catástrofe, subraya la dirigente del Partido Comunista de Venezuela-Dignidad en resistencia. «Derrotar a Maduro podría acelerar el proceso de abrir paso a la recuperación de derechos democráticos. Es indiscutible. Maduro en estos momentos es una traba para recuperar la Constitución», afirmaEl Partido Comunista de Venezuela (PCV)-Dignidad mantiene su sede en San Martín, que no ha sido tomada por el sector que se arroga la representación de los comunistas con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que apoya la reelección del mandatario Nicolás Maduro. Este PCV-Dignidad no se esconde en subterfugios, critica la gestión de Maduro y asegura que el oficialismo puede generar violencia en las próximas semanas o el mismo día de las elecciones presidenciales de 2024.Neirlay Andrade, integrante del buró político del comité central del PCV-Dignidad, reitera -en conversación con contrapunto.com- que el gobierno «está tratando de construir un marco represivo, no solamente con elementos jurídicos». Se refiere a la ley contra el odio, que se usa «para ir silenciando críticas, para neutralizar luchas obreras y populares»; también, al proyecto de ley contra el fascismo, que criminaliza el clasismo.«Hay una línea legislativa, pero hay otra línea que tiene que ver con el quehacer y el accionar del gobierno. Estamos hablando de la imposibilidad que tuvieron numerosas organizaciones, no solo de la izquierda, de presentarse en las elecciones con candidaturas propias como organizaciones políticas. Todas estas iniciativas ciudadanas que trataron de buscar una tarjeta electoral, o validarse ante el Consejo Nacional Electoral, y no tuvieron respuesta hasta el día de hoy. Solo unos pocos privilegiados pudieron presentar sus nuevos partidos. Entonces tenemos un aspecto jurídico, un aspecto legislativo, aspectos concretos en relación con la actuación del CNE y tenemos después el discurso y el quehacer de la cúpula gubernamental: los únicos actores de la vida política nacional que están hablando de fraude y de violencia es el partido de gobierno», enumera.Por el contrario, «los factores políticos que adversamos al gobierno hemos cifrado en el voto, y así lo esta haciendo el pueblo venezolano, la posibilidad de salir de esta catástrofe». Insiste en que los sectores que quieren el cambio no son los que reiteran el riesgo de la violencia: «Es el propio gobierno, y esa es una línea que alimenta la posibilidad verdadera de un escenario de violencia».