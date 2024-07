La "izquierda proscrita" se prepara para seguir resistiendo después de las elecciones del #28Jul

Ángel Arias, de la LTS Credito: c.punto

15-07-24.-Temen que vienen mayores confrontaciones y afirman que trabajadoras y trabajadores van a sufrir un gran desencanto



Se quedaron sin tarjetas y sin candidato presidencial porque otros tomaron el control de sus partidos por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, porque el Consejo Nacional Electoral no autorizó su funcionamiento, porque les han quitado el oxígeno debido a sus críticas al gobierno. El Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista, Patria Para Todos-Alternativa Popular Revolucionaria y la Liga de los Trabajadores por el Socialismo (LTS) están llamando a votar nulo con la campaña «la clase trabajadora no tiene candidato», y preparándose para lo que venga tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.



«Vamos hacia una confrontación mayor», describe Rafael Uzcátegui, secretario general del PPT-APR. Después del 28 de julio, independientemente del resultado, «ningún movimiento tiene ninguna posibilidad de resolver» los problemas, anticipa Gustavo Martínez, de Marea Socialista. Si hay un cambio de gobierno podría haber algunas concesiones, admite, pero «va a seguir siendo clase trabajadora puesta en bandeja de plata para los patronos». Por eso, según su visión, solo queda la lucha.



«No hemos dicho que es indiferente quien gane. Hemos dicho que, gane quien gane, no van a estar representados los intereses del conjunto de la familia trabajadora del país, y que nuestros intereses van a depender no de quien gane sino de la capacidad que tengamos para enfrentar a cualquiera que resulte ganador», puntualiza Ángel Arias, de la LTS.



La izquierda no sumisa no logró tener la candidatura por la restricción de libertades en el país, «por una serie de mecanismos fraudulentos que el gobierno ejecuta utilizando el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y los instrumentos del régimen político que están al servicio del gobierno», denuncia Miguel Ángel Hernández, del PSL.



«La vida de los trabajadores venezolanos no termina el 28. Sigue. Y los padecimientos van a continuar, y el ajuste va a continuar, porque no hay diferencia fundamental entre los que quieren manejar la renta petrolera», llámense como se llamen, señala Hernández. Aun cuando es casi imposible «tener el dibujo exacto de lo que va a pasar», queda claro «que la lucha va a seguir gane quien gane, y si gana la oposición patronal va a decir que este gobierno destruyó todo y hay que seguir apretándose los pantalones, no habrá aumento de salario al día siguiente ni se resolverán los problemas fundamentales».



La izquierda «debe recomponerse y no seguir más a la cola de nadie; no podemos seguir dándoles concesiones a candidatos burgueses», subraya Gustavo Zapata, de PPT-APR. «La izquierda venezolana se prepara para el post 28 con una gran debilidad. Nuestra organización reconoce la derrota, pero estar derrotados no quiere decir que estamos rendidos. Nos preparamos para un post 28 de lucha, gane quien gane: se imponga Maduro a través de una maniobra o finalmente gane Edmundo González Urrutia, que es el candidato que tiene las posibilidades reales de derrotar a Maduro».



En el país, lamenta Arias, no se construyó una alternativa de los trabajadores, por lo que «la debacle en que terminó el chavismo la capitalizó un sector que no es muy distinto de los intereses que representa. Habría que discutir cómo llegamos a esta situación tan lamentable».



Zapata confirma que están participando en reuniones y asambleas, y propone un acuerdo alrededor de algunos puntos. «El esquema salarial es una cuestión que post 28 se va a mantener. ¿Los trabajadores presos? Aquí ningún candidato habla sobre los trabajadores presos. Lo que está pasando la población indígena venezolana; prácticamente hay un apartheid en Zulia y están siendo vulnerados todos sus derechos. Ningún candidato habla sobre eso».



Insiste en que se preparan para condiciones aún más adversas después de las elecciones: «La clase trabajadora va a sufrir, desde nuestro punto de vista, un gran desencanto, porque el candidato de María Corina no va a atender los intereses de la clase trabajadora; va a atender a sus intereses de clase».



Las organizaciones que se consideran de izquierda, enfatiza, «deben hacer grandes esfuerzos de articulación» y prepararse para seguir en la calle.



«Nosotros apostamos por la movilización como elemento fundamental para lograr las cosas» porque «sin lucha no se consigue nada», reitera Hernández. El PSL ha dialogado con integrantes de La otra campaña, que no votan nulo sino que dejan a cada persona en libertad de sufragar por quien consideren. «No vamos a empezar a luchar el 28. Nosotros estamos en la calle desde hace mucho tiempo».



El post 28 «seguiremos articulando con sectores de la izquierda y con partidos políticos que hoy están vinculados con esas otras campañas, porque si son parte de la clase trabajadora y sus luchas nosotros coincidimos en luchar», aclara Arias. Pero, más allá de eso, después del 28 «hay que discutir cómo se va a reconstruir una alternativa política en nuestro país, de manera que las alternativas políticas no sean las únicas que hay ahora», y en esa dirección siguen las conversaciones con diferentes sectores.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 719 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/nacional/politica/la-izquierda-proscrita-se-prepara-para-seguir-resistiendo-despues-de-las-elecciones-del-28jul/)