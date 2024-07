Enrique Márquez acusa al gobierno de criminalizar a la oposición y desestimular el voto

Enrique Márquez Credito: Web

11-07-24.-Enrique Márquez, candidato presidencial por Centrados, denunció el martes 9 de julio que las presuntas conspiraciones señaladas por el gobierno de Nicolás Maduro constituyen un intento del Ejecutivo para criminalizar a la oposición y desestimular el voto.



Durante una rueda de prensa, Márquez expresó que el gobierno busca transmitir la idea de que el voto no podrá sacarlo del poder, pero aseguró que lo que intentan evitar ocurrirá irremediablemente el 28 de julio. Asimismo, el candidato criticó la intención del gobierno de mantenerse en el poder a pesar de la voluntad del pueblo, acusándolo de entregar el petróleo de manera vergonzosa.



Márquez también cuestionó las acciones del fiscal general, Tarek William Saab, sugiriendo que, de ser serio, debería ir a Colombia para investigar personalmente a las personas mencionadas en el video utilizado para acusar a la oposición de planes contra la paz del país. Según Márquez, el material mostrado por Saab es “una obra de teatro pagada por el gobierno para generar zozobra y un ambiente que no existe, porque la oposición está buscando el voto”.



Desestimando los supuestos planes divulgados por Saab, Márquez restó méritos a las aseveraciones del mandatario Nicolás Maduro de que la oposición cantará fraude el día de los comicios. Para el exrector del Consejo Nacional Electoral, el gobierno recurre a estos alegatos por desesperación, señalando que “la violencia no beneficia al país sino a un gobierno acostumbrado a vivir del conflicto y la violencia y con eso se ha atornillado”.



El candidato de Centrados hizo un llamado a la población a participar masivamente en las elecciones del 28 de julio y a no dejarse intimidar por las estrategias del gobierno, concluyendo que “el cambio es inevitable y está en manos del pueblo venezolano”.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 490 veces.

La fuente original de este documento es:

el.informador (https://www.elinformadorve.com/10/07/2024/destacada/marquez-acusa-al-gobierno-de-criminalizar-a-la-oposicion-y-desestimular-el-voto/)