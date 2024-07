(AUDIO) MAS asegura que continúa labores para recuperar su tarjeta electoral

11-07-24.-La vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo (MAS), María Verdeal, aseguró que ante la suspensión de la tarjeta electoral del MAS, la organización política continúa en funciones.

Verdeal afirmó que están en las labores legales para recuperar la tarjeta ya que a su juicio cumplen con todo los requisitos pertinentes para ser un partido legal y esperan poder participar en las próximas elecciones.

«Como organización política seguimos funcionando, activando, estamos en todo el país desplegados» expresó.

«Pero no podemos acudir en cuanto a lo que significa la normativa electoral porque no llevamos nuestra tarjeta para esa contienda electoral, pues no estamos participando activamente en cuanto a las relaciones directas con el CNE«, agregó .

El pasado mes de marzo el Consejo Nacional Electoral suspendió la tarjeta electoral del partido Movimiento Al Socialismo para su participación en las elecciones presidenciales.

