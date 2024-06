(VIDEO) Amoroso dice que candidatos que no firmaron acuerdo de reconocimiento quieren “desconocer” las elecciones

Los candidatos que no firmaron el acuerdo de reconocimiento ante el cne quieren desestabilizar el proceso electoral, así lo considera el presidente Elvis Amoroso pic.twitter.com/QHRt8Nk6Kc — Harley Monseguileman (@harleymonse1) June 20, 2024

21-06-24.-El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, aseguró este jueves que los candidatos presidenciales que no firmaron el acuerdo de reconocimiento de resultados de los comicios, es decir Edmundo González y Enrique Márquez, buscan “desconocer y sabotear” el proceso.No obstante, Amoroso aclaró que quienes no suscribieron el convenio, no tendrán ninguna consecuencia de parte del poder electoral.“No, bueno, ahí el pueblo de Venezuela tiene que ver quién quiere a su patria y quién no la quiere, quién está de rodillas a otras pretensiones que no son las de Venezuela”.“Este es el CNE y eso lo que implica es que ellos quieren es desconocer, desestabilizar y sabotear este proceso electoral, pero con ellos o sin ellos aquí van a haber elecciones el próximo 28 de julio. ¿Con quién? Con el pueblo venezolano”, añadió Amoroso.Ya era sabido que González Urrutia no firmaría el acuerdo. A su negativa se sumó la de Enrique Márquez.“Si ellos no quieren presentarse, eso es problema de ellos. Es bueno que ustedes les consulten a ellos por qué no quieren a la patria y por qué no vinieron a firmar el acuerdo. Si están en sintonía con este proceso electoral o no”, acotó.