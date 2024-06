Vladimir Villegas sobre observación: Si no hay cobertura en el 100% de las mesas, el 28J será una pérdida de votos

Vladimir Villegas Credito: Web

12-06-24.-A menos de 50 días para la elección presidencial, la politóloga y profesora, Colette Capriles, aseguró que «el proceso debe ser muy inclusivo. Los partidos deben colaborar y también la sociedad civil debe ser incluida en la organización y la disposición de testigos«.



La politóloga señaló que con la cercanía del 28 de julio, «hay distancias en términos de realización del proceso».



Afirmó que este proceso electoral ha dejado ver un entusiasmo por el voto.



«Yo no creo que haya algo que una más a los venezolanos que la necesidad de salir de una crisis que tiene un largo alcance y que ha dejado daños tremendos en todos los sentimientos. Ese es el entusiasmo que hay, la posibilidad de recorrer otro camino, y los actores políticos tienen que escuchar esa voz y darle respuesta a eso», dijo.



Aseguró que indistintamente de los resultados de la elección, «Venezuela va a atravesar un proceso en que los cambios son necesarios para recuperar las instituciones» y para establecer un proceso de «reconstrucción y paz».



Sobre esto, Colette Capriles afianzó que el 28 de julio no es el final del proceso, sino «sólo una de varias etapas».

Además, Capriles manifestó que las condiciones del planteamiento de las elecciones, originalmente respondían al Acuerdo de Barbados, pero «no han sido satisfechas», particularmente haciendo mención a la cancelación de observación internacional de la Unión Europea.



Por su parte, el periodista Vladimir Villegas, calificó este proceso electoral como el de «mayor incertidumbre en los últimos años, no sólo por los resultados, sino por lo que pasará de aquí al propio día de las elecciones».



Pese a que las múltiples encuestas muestran que la principal contienda será entre el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia y el presidente Nicolás Maduro, Villegas señaló que «los resultados se concretan el día de la votación».



Resaltó que la capacidad de maquinaria e intención de voto del oficialismo, suele mostrarse con una cifra importante. «Puede ocurrir lo que pasó en 2015, que el 1×10 del Gobierno se convirtió en un acarreo de votos para la oposición».

En concordancia con la politóloga Colette Capriles, Villegas informó sobre la preocupación de testigos de la oposición para el 28 de julio y la falta de discurso sobre la etapa después de la elección.



«Si no hay cobertura en el 100% de las mesas, puede traducirse en pérdida de votos. Vendrá entonces el día de las culpas», advirtió.

