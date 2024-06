Maduro aseguró de “estar listo” para firmar un acuerdo para reconocer los resultados del 28 julio

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

11-06-24.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró estar listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral para que “todos los candidatos reconozcan los resultados del boletín que lea el Consejo Nacional Electoral (CNE)” luego de que se realicen las elecciones presidenciales, pautadas para el 28 de julio de 2024.



“Estoy listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que leerá el CNE el día de las elecciones. Estoy listo porque creo en el sistema electoral, en la democracia venezolana y en el pueblo”, afirmó Maduro durante su programa semanal Con Maduro +.



El mandatario afirmó que no tiene ningún problema en firmar un documento, aunque no precisó si se trataba del acuerdo planteado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o de otro documento. Maduro añadió que el candidato que no firmara quedaría desacreditado.



“Creo en el sistema electoral, creo en la democracia venezolana, creo en el pueblo, en la democracia profunda y verdadera. Estoy listo”, aseveró.



«Ellos son repetitivos. Cuando van a elecciones, siempre utilizan las campañas electorales para tratar de desestabilizar la economía, los servicios públicos y la política. Pero, señores fascistas, no se los vamos a permitir”, añadió el jefe de Estado.



Maduro añadió que “después que sea reelecto” la noche del 28 de julio llamará a un gran diálogo nacional que incluya a todos los sectores del país. “Una vez que el CNE lea los resultados del 28 de julio en la noche, ese día bendito de victoria, lo primero que yo haré como Presidente de la República, ya ratificado por el pueblo, será convocar a un gran diálogo cultural, empresarial, social, político, con toda la sociedad venezolana”, recalcó.