(VIDEO) Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS): Seis grandes razones para darle la espalda a los candidatos presidenciales

06-06-24.-Campaña "La clase trabajadora no tiene candidato". Todas las candidaturas son ajenas a los intereses de la clase trabajadora, los campesinos, las mujeres, la juventud y la sexogénerodiversidad. Frente a los grandes problemas del país y del pueblo trabajador, todas sus propuestas, aún con diferencias y matices, apuntan a favorecer a los grandes capitales usureros internacionales y a los intereses patronales y empresariales dentro del país.

La verdadera polarización en el país no es entre el gobierno y sus distintos opositores burgueses, porque a pesar de sus diferencias y confrontaciones, comparten puntos de vista similares en cuanto a favorecer intereses ajenos a los de las mayorías trabajadoras, campesinas y populares. Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) que forma parte de la Campaña "La clase trabajadora no tiene candidato" junto al PPT-APR, PSL y Marea Socialista, te presentamos seis grandes razones fundamentales por las que hay que darles la espalda, votando nulo, como voto protesta contra la proscripción política que impidió candidatos de las fuerzas que pelean contra estas cuestiones en la que todos los candidatos están de acuerdo contra el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud.

1. Un país hipotecado y sin futuro por la deuda externa

Venezuela es un país hipotecado, pesa sobre nuestra economía y las vidas del pueblo venezolano una enorme deuda con capitales financieros internacionales. A la deuda externa que ya arrastraba el país desde décadas atrás y que siempre ha sido un mecanismo recurrente de sustracción de recursos del país hacia esos capitales usureros, se le añadió una nueva carga por un altísimo endeudamiento que inició el gobierno de Chávez a partir del año 2007, dejando comprometido el futuro del país.

Frente a esto, el gobierno de Maduro se ha caracterizado por privilegiar el pago de la deuda externa aún a costa de dejar al país sin recursos hasta para las cosas más elementales, así fue desde 2014 en adelante, cuando se combinó la caída abrupta de los precios del petróleo y el vencimiento de plazos de pagos de esa deuda externa, precedido todo de una enorme fuga de capitales en los años anteriores, el gobierno de Maduro optó por garantizar esos intereses capitalistas extranjeros y destinar recursos a los pagos de deuda a cambio de disminuir drásticamente los recursos para salarios y para importación, por ejemplo, de medicinas, alimentos, insumos para la producción en las empresas públicas, etc.

Esos pagos de la deuda, privilegiar esos intereses, ha estado en el corazón de las políticas reaccionarias, de ajuste capitalista del gobierno de Maduro desde 2014 en adelante. Eso incluyó, hipotecar empresas públicas importantes, como Citgo, disminución de las reservas internacionales, vender partes de PDVSA como chatarra, etc. Es decir, vender hasta “las joyas de la abuela” para garantizar, entre otras cosas, los pagos a los capitales usureros internacionales.

Los opositores burgueses no cuestionan de ninguna manera este mecanismo de expoliación imperialista que significan las deudas externas de los países pequeños, dependientes o sometidos a los interés del capitalismo mundial. Lo que cuestionan es la evidente falta de transparencia en algunas de estas transacciones y endeudamientos, y que no sea con el FMI, es decir quieren que se haga bajo la tutela de Estados Unidos, no cuestionan la hipoteca de un país y que el futuro del pueblo venezolano estén en entredicho, ni que la propia soberanía nacional sea cada vez más una pantomima, gracias a la deuda. Porque este mecanismo implica que las decisiones económicas de todo un país están condicionadas por tener que cumplir con esos capitales usureros internacionales, implica que los recursos para las necesidades básicas, para salarios, para la infraestructura de los servicios públicos, para las viviendas, para salud, para educación etcétera, etcétera, están condicionados a cumplir con los compromisos de pago de la deuda externa.

Los opositores burgueses quieren que sea de la mano de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, es lo que quieren María Corina Machado representada por Edmundo González Urrutia, Ecarri y cualquiera de los otros candidatos. Es decir, esos planes que pagamos bien caro en nuestro país en los 90’s, que pagan bien caro hoy países como Argentina, en una brutal crisis por la enorme deuda y las imposiciones que le hace Fondo Monetario, como lo vimos en Ecuador también hace unos años. Esto es la supuesta alternativa que plantean los opositores burgueses.

2. Destrucción de los derechos laborales y debilidad de las organizaciones de la clase trabajadora

Un activo que comparten en común el gobierno y sus opositores burgueses, un problema fundamental de la clase trabajadora de nuestro país, es la inédita destrucción del salario y de los derechos laborales, así como la profunda debilidad de las organizaciones de lucha de nuestra clase. Eso es un mérito del gobierno capitalista de Maduro, y sobre eso quiere seguir avanzando, pero es un activo compartido con el conjunto de la clase capitalista: beneficia tanto a la casta gobernante -compuesta por altos burócratas, muchos convertidos en nuevos ricos, que comparten intereses económicos con una “burguesía emergente”- como a los capitalistas privados tradicionales.

El capital privado, representado por todos los candidatos, quiere que las medidas antiobreras, que están al margen de la legislación pero que se aplican de hecho, no sean no solo de hecho sino también de derecho. Fedecámaras, Consecomercio y cámaras empresariales chavistas como Fedeindustrias, entre otras, presionan para que la destrucción salarial, en la que casi el 100% son bonos, se convierta en ley, para que las prestaciones sociales que hoy son inexistes de hecho, también sea ley.

La persecución contra los trabajadores que se organizan y exigen sus derechos, la facilidad para despedirlos, o incluso para montarles falsos positivos con acusaciones penales, acusándolos de robos para acallar las voces que exigen derechos laborales, es algo que ocurre tanto en el sector público como en las empresas de capital privado.

Esas conquistas reaccionarias, del conjunto de los sectores capitalistas y patronales contra nuestra clase, es un punto de partida que todos los candidatos de esta elección comparten para sus supuestos planes de recuperación económica. Desde Maduro a María Corina con su candidato Edmundo González Urrutia, pasando por los otros que se postulan en la elección presidencial, lo ven como una ventaja para la recuperación de la que hablan, que es una recuperación en clave capitalista, en clave de mantener pisoteada y hundida a la clase trabajadora. Por eso, ninguno de los candidatos actuales tiene ningún plan para echar atrás todo este brutal desconocimiento de derechos laborales ni para lograr un salario igual a la canasta básica, cosa que solo puede ser conseguida invirtiendo las prioridades, es decir, dejando de afectar los intereses de los trabajadores y afectando los intereses de los capitalistas privados nacionales internacionales.