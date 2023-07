(VIDEO) Andrés Caleca: "El país se está muriendo de hambre"

El precandidato presidencial, Andrés Caleca, economista y político expresó que hay que enfocarse principalmente en superar la pobreza que está viviendo el 82% del país."Hay que enfocar fundamentalmente la acción del próximo gobierno en superar la pobreza. Ningún país puede vivir si no atiende una situación donde el 82% de los venezolanos vive por debajo de los niveles de pobreza", dijo.Asimismo, destacó en el programa de Vladimir a la Carta que Caracas es una burbuja y la realidad de la mayoría del país se vive en el interior del país."Hay que visitar el interior del país para darse cuenta, porque en Caracas vivimos en una burbuja. Hay que visitar el interior para ponerle rostro humano a la cifra de 82% de pobreza", expresó."El objetivo que me he trazado en esta nueva etapa es inspirar al país"Como candidato a las primarias destacó que su objetivo es inspirar a un país desencantado."El objetivo que me he trazado en esta nueva etapa es inspirar al país.Este país está decepcionado, desencantado en anomia", dijo.Considera que uno de los retos es volver a convencer a la gente que tiene el poder en sus manos de elegir a través del voto"El gobierno ha convencido a la gente y los errores de la oposición que hemos cometido han construido con eso de que, "ya no hay nada que hacer", puntualizó.También precisó que la realidad es que quién tome las riendas del país en el nuevo período presidencial se va a encontrar con un país destruido y lo que vendría sería un gobierno de transición."El político que venga a ofrecerle que en el próximo período presidencial va a convertir a Venezuela en Dubai es un mentiroso. Nosotros vamos a recibir a un país destruido", dijo.Destacó que uno de los elementos que lo diferencia de los otros candidatos es su carácter independiente."Es precisamente mi carácter de independiente no partidista lo que me diferencia del resto de los candidatos opositores", precisó."Necesitamos una gran coalición nacional de gente muy diversa"Finalmente insistió que quien logre unir a Venezuela logrará el triunfo a través de una gran coalición nacional donde quepan todos.Vea la entrevista completa aquí: