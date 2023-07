(VIDEO) Organizaciones de izquierda acudieron al TSJ para rechazar judicialización del PCV

14-07-23.-Poco después de las 10 de la mañana Jackeline López, integrante de los movimientos de izquierda que rechazan la judicialización del Partido Comunista de Venezuela (PCV), informó a un funcionario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las razones por las cuales acudieron a la institución. López, del Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo Venezolano, detalló que querían hacer un pronunciamiento.



Afirmó que hay «un grupo de mercenarios que quieren tomar por asalto el PCV», y que las organizaciones que conocen su dirigencia y su militancia esperan que el TSJ no le dé curso a ninguna iniciativa que altere la marcha de este partido.



Minutos antes el secretario general del PCV, Oscar Figuera, intentó explicarles a varios funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que la de este jueves era una actividad «sin jefe», algo aparentemente incomprensible en la lógica de los uniformados, porque se trataba de una manifestación en apoyo al partido y contra su posible intervención.



Organizaciones y dirigentes políticos, como Roberto Carpio, ratificó su apoyo al PCV mientras firmaba el documento que posteriormente entregarían en el TSJ. «Hoy tenemos un nuevo Betancourt en Miraflores, anticomunista y antiobrero, que nos tiene sin salario», aseguró.



El TSJ debe respetar la trayectoria de un partido con gran trayectoria histórica, sostuvo Dick Guanique, dirigente de Vanguardia Popular.



Durante una asamblea improvisada varios luchadores de izquierda tomaron la palabra para rechazar lo que consideran una intervención del PCV. Gustavo Martínez, dirigente de Marea Socialista, recordó que esta no es la primera intervención contra un partido político y confirmó que el rechazo a la inscripción de Marea Socialista por parte del CNE fue la primera acción de este tipo.



También hablaron Figuera, quien garantizó que defenderán su tarjeta y sus siglas pero seguirán haciendo política pase lo que pase con el partido; y Rafael Uzcátegui, del PPT-APR, quien hizo algunas consideraciones sobre el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la izquierda venezolana.



Un representante de la Sala Constitucional del TSJ se acercó al grupo para invitarlos a entregar el documento pero con la aclaratoria de que debían estar asistidos por un abogado.



Finalmente ingresaron al máximo tribunal con el escrito.



«Al PCV no lo destruye nadie», advirtieron los dirigentes sociales y políticos al terminar la manifestación a las puertas del TSJ.