(VIDEO) Arias Cárdenas: “Tenemos el reto de recuperar el afecto de las mayorías nacionales .

06-03-23.-El comandante Arias , uno de los líderes de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992, habló sobre ese hecho y manifestó que "e l 4 F había una comunidad preparada el cambio ".

Se refirió a los momentos en los cuales se hicieron notar diferencias con el comandante Hugo Chávez ."Hugo y yo siempre tuvimos una competencia por el liderazgo . Adentro una identidad plena y después competimos en una situación de desventaja muy grande . Yo estaba en 5 por ciento. Y Hugo en 75 por ciento ".

A propósito del 4 de Febrero , reflexionó sobre los errores de la oposición al querer tomar el poder por vías no electorales .

"Hay un momento en que la oposición perdió el camino , que es el único por el cual podrían llegar a ser gobierno. Nosotros ganamos electoralmente y ellos se han fijado más en el hecho del 4F y han querido repetir intentonas a cada momento"

Recuerda que Chávez lo criticó por aceptar un cargo en el gobierno de Rafael Caldera.

"Fui a recibir el PAMI y a Chávez le molestó y me dijo que me había convertido en el lechero de Caldera . Yo le decía que teníamos que quitarnos el uniforme verde oliva y ponernos la camisita y la corbatica para ganar electoralmente ".

CORREGIR LAS DISTORSIONES

Se le preguntó si en la actualidad están presentes las causas que provocaron la insurrección del 4-F y dijo lo siguiente :

"La tarea nuestra es corregir . Es una lucha permanente . Cuando se dan distorsiones dentro de un proyecto , el 4F tiene que servir para levantar nuestros sueños , que son los del pueblo".

"Deberíamos discutir algunos patrones . Quién hace el patrón de seguimiento al que está dando muestras de que se la pasa en Madrid o en Europa. No puede ser un solo individuo el que maneje ética y moral . Podría ser una Comisión de Ética ."

"Tenemos distorsiones y debemos corregirlas , pero para corregirlas hay que reconocerlas y atacarlas ".

"El caso de las muchachas que venían con drogas fueron descubiertas por la policía nuestra, por la Guardia Nacional , no por la DEA. Hay que llegar a fondo , por dónde venían y qué relaciones tenían y discutirlo en el PSUV para tomar medidas bien claras".

"A veces nos ponemos el brazalete, nos ponemos el verde oliva , nos calamos la boína roja con 4F y la práctica no es la que queremos que la gente tenga y que la gente vea ".

"Nuestro reto es recuperar el afecto de las mayorías nacionales , y así se lo he dicho al presidente Nicolás Maduro".

"La gente quiere vivir mejor, la gente quiere vivir en dignidad en paz y tenemos que deshacernos para ser más útiles , más honestos y descubrir al deshonesto y quitarlo".

IMPORTACIONES y PROTESTAS

Arias Cárdenas se quejó de la especulación con los precios de productos importados .

" Hay gente que importa sin pagar impuestos y vende cómo les da la gana , sin control , lubricantes , aceite para carros, comida … hay que establecer márgenes de ganancias"..

Sobre la presencia de militares en muchos cargos públicos , el embajador Arias dijo lo siguiente :

"No es per se la esencia de ser militar lo que nos da la condición para ser aptos para un cargo . Hemos tenido militares que aciertan y son muy buenos y otros que no han cumplido".

"No es que por ser militar automáticamente se es revolucionario, eficaz o eficiente. Si hay militares comprometidos y preparados no hay por qué negarles la oportunidad , pero deben ser sometidos a la misma supervisión que el resto de los ciudadanos ".

Sobre las protestas de empleados públicos y maestros dijo reconocer que están en su derecho.

"Las protestas de quienes necesitan trabajar y tener ingresos son respetables desde todo punto de vista. Tenemos que explicarles las alternativas y los esfuerzos que está haciendo el gobierno".

"Es imposible que la gente no exprese lo que están sintiendo y decirles que se queden callados. Las manifestaciones golpistas que pedían invasiones van quedando cada vez más atrás"

LOS MILITARES Y EL AUMENTO SALARIAL

"Los aumentos salariales son una urgencia no sólo entre los maestros y los médicos. También en el mundo militar. Tenemos una situación complicada y compleja", dijo al referirse a estos reclamos de incremento de sueldos y salarios

" Tengo mucha esperanza de que se abran estas sanciones injustas, este bloqueo de los Estados Unidos".

"El Presidente está calificado para tomar medidas audaces y a veces no tan apegadas al manual para mejorar los salarios y la calidad de vida de la gente "

" Una protesta que no tenga el odio y la razón de destrucción nos ayuda a reflexionar y a empujar las cosas hacia la solución ".

RODRÍGUEZ TORRES, BADUEL, AMNISTÍA

"Las amnistías son una posibilidad del Presidente y él las debe estar analizando y revisará cada caso", manifestó Arias Cárdenas cuando se le preguntó sobre este tema

"Me parece muy que Miguel Rodriguez Torres haya salido en libertad . Uno lo estima como compañero . Él mismo planteó que no iba a seguir en la misma conducta".

"Baduel fue un compañero y un amigo nuestro . Tengo el recuerdo de los años compartidos y de su afecto por el propio Chávez y de sus conductas . No quiero hacer un juicio de valor . Lamento muchísimo su muerte ".

"MADURO CANDIDATO NATURAL"

El comandante Arias dijo sentir que

" la designación de Maduro fue una transición hacia lo civil . Chávez ha podido escoger a un militar " El Presidente es nuestro candidato natural . Y tenemos que ayudarlo a ganar las elecciones ".

Dijo que se ha empeñado en cumplir con su tarea de funcionario público .

"No puedo andar ‘mojoniao’. Yo soy un servidor público de los que van a la Embajada y atenderlos bien. Y tengo que calarme que me digan maldito chavista".

Arias Cárdenas también fue consultado sobre el hostigamiento a Maria Corina Machado durante una actividad religiosa ."No son episodios edificantes. Y no son consultados con el Presidente ."

Volviendo sobre el tema electoral , manifestó que "ojalá que la oposición entienda que el camino es electoral . Que se pongan de acuerdo para que tengan un buen candidato y así nos obliguen a nosotros a trabajar más duro ".

" Para conquistar el 80 por ciento del electorado debemos mostrar que no odiamos sino que servimos ".

"Venezuela es Venezuela . Jala muchísimo más que una guaya".

AMLO Y LOS MIGRANTES

"López Obrador ha sabido llevar las cosas.mantiene estabilidad económica con justicia social".

"El liderazgo latinoamericano está bien compartido".

"Somos Venezuela y no podemos parecernos a nadie"

"Hemos devuelto a Venezuela a unos cinco mil migrantes. El gobierno mexicano les ha dado buen trato . La línea del gobierno es darle trato digno".

Finalmente se le preguntó a qué le teme Arias Cárdenas a estas alturas de su vida .

"Tengo temor a no tener paz , tengo temor de que no logremos encarrilar esto". Tengo miedo a aquello que vi de niño : ‘corran por allá que allá están los esbirros de Pérez Jiménez".Debemos desmontar los odios y la rabia ".Le tengo miedo a la violencia y a la segregación".