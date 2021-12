(AUDIO) Isaías Rodríguez: Por primera vez se plantea una reforma a la ley del TSJ de forma secreta

30-12-21.-El ex vicepresidente Ejecutivo de la República, ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, tildó como un «clandestinaje» la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque considera que «se debió someterse a la Sala Plena todas las decisiones».



«Inicialmente señalé que eso no es posible porque se modificaría la Constitución, pero luego leí el tema y me excedí porque la Constitución no tiene sino los nombres de las salas, pero no el número de magistrados; el número de magistrados está en la ley y, por lo tanto, sí puede ser modificada la Ley», aseguró en entrevista con Marypili Hernández, para Unión Radio.



No obstante, cuestionó la intención de reducción de numero de magistrados de las salas, «porque significaría disminuir la presencia en las salas, «y una de las cosas extrañas es que por primera vez se plantea una reforma de una leytan importante de manera secreta».



Rodríguez explicó que cuando se modifica cualquier ley orgánica el primer paso es que el máximo poder Judicial sepa en qué consisten esos cambios. «No puede el presidente introducir solo una modificación».



«Antes de llegar a la AN debes pasar por una esquina, esa esuina es la Sala Plena del TSJ, para que el propio Tribunal esté enterado y los magistrados opinen sobre la convenciencia o no de la misma, ese paso no se dio y por eso es el secretismo».



La Asamblea Nacional debatirá este jueves 30 de diciembre, la propuesta para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que consignó ante el Parlamento el presidente y magistrado Maikel Moreno.

La sugerencia establece la reforma del artículo 8 de la ley, que reduciría el número de integrantes del máximo ente de justicia del país.

