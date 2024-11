(VIDEO) Gustavo Márquez: "Será muy difícil que Trump revierta los intereses de Chevron en Venezuela"

07-11-24.-Es muy difícil, casi que imposible, que el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revierta los intereses de la empresa Chevron en Venezuela, aseveró este miércoles el exministro de Comercio, Gustavo Márquez.



A juicio de Márquez, esto obedece a que las inversiones estadounidenses se hacen a largo plazo y tienen consecuencias para este tipo de corporaciones, y también para la nación norteamericana.



Durante una entrevista efectuada por el periodista Vladimir Villegas, el también integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución expresó que una eventual reversión tendría un impacto sobre las ganancias de Chevron, por lo que no ve posible esa posibilidad.



Según el economista, la política de Estados Unidos para Venezuela va a cambiar muy poco con la llegada de Trump, quien seguirá aplicando la doctrina Monroe en Latinoamérica.



“Después del fracaso de la estrategia de Trump en su primer gobierno para derrocar a Nicolás Maduro, no creo que vuelva al mismo esquema porque sería retomar el mismo error, y no lo va a cometer nuevamente”, expuso.



Será un delito defender la Constitución



Al referirse a la decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender de su ejercicio profesional a la abogada María Alejandra Díaz por introducir un amparo para solicitar la publicación de los resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio, Márquez dijo que “defender o intentar defender la Constitución se convertirá en un delito en Venezuela”.



Al respecto, consideró completamente pertinente la acción ejercida por la abogada, debido a que el Consejo Nacional Electoral violó un derecho, que es el de la soberanía popular, consagrado en la Ley de Procesos Electorales, al no publicar estos resultados.



Dijo que con esta decisión del TSJ se corre el riesgo de que quienes defienden a los presos políticos les pase lo mismo que a María Alejandra Díaz.



La página del 28J no se puede arrancar



Asimismo, Márquez manifestó que la página del 28 de julio no se puede arrancar, porque ya está en la historia de Venezuela.



Consideró que la única forma de que esta página se pase o se arranque es que el CNE publique los resultados desagregados mesa por mesa, como lo solicitó la abogada Díaz en representación del Frente Democrático Popular.



Pulsa abajo para ver la entrevista completa: