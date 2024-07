Asamblea Nacional extiende hasta 2050 las operaciones de Chevron en Venezuela

Credito: Composición Aporrea-web

18-07-24.-La empresa mixta petrolera de Venezuela Petroindependencia, donde la estadounidense Chevron tiene un 34 % de participación, podrá operar hasta 2050, luego de que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de amplia mayoría chavista, autorizara este miércoles una prórroga de 15 años al desarrollo de sus actividades, que estaban establecidas hasta 2035.



En sesión ordinaria, el Legislativo aprobó, por unanimidad, la solicitud de prórroga de Petroindependencia -ubicada en el estado Carabobo (norte)-, que fue constituida en 2010, bajo el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), por un período inicial de 25 años.



El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, Ángel Rodríguez, explicó que está en marcha “un proceso de renovación de las empresas mixtas constituidas” por Chávez y, en este sentido, se acordó “ampliar el tiempo de duración” de Petroindependencia, cuyo mayor accionista es el Estado venezolano, con un 60 % de participación.



Por otra parte, el Parlamento aprobó una modificación del decreto de constitución de Petroindependencia que, según explicó Rodríguez, exoneraba a la empresa mixta y a sus accionistas de pagar una obligación por la extensión del tiempo de explotación de crudo.



“Hoy lo tienen que pagar”, dijo el parlamentario, quien argumentó que actualmente no existen las “mismas condiciones geopolíticas, económicas y energéticas” de 2010.



El diputado oficialista afirmó que la industria petrolera atraviesa un “proceso de recuperación sostenido”, y considera “bastante probable” que este año alcance una producción de 1,2 millones de barriles por día (bpd).



Según el más reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela produjo una media de 904.000 bpd en el segundo trimestre, un alza del 4,62 % en comparación con los primeros tres meses del año, cuando promedió en unos 864.000 bpd.



En noviembre de 2022, EE.UU. otorgó una licencia a Chevron para reanudar operaciones en el país caribeño, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo, unos 300.878 millones de barriles.



Según un informe de Chevron, su actividad en Venezuela, que está “sujeta a ciertas limitaciones”, tuvo un “impacto positivo en los resultados de 2023 de la compañía, pero los resultados futuros siguen siendo inciertos”.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)