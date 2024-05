BP y NGC de Trinidad reciben licencia de EEUU para proyecto de gas con Venezuela

Credito: Web

30-05-24.-La británica BP y la empresa estatal de Trinidad y Tobago NGC recibieron una licencia de dos años de duración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para negociar y desarrollar los campos de gas Cocuina-Manakin con Venezuela, dijo el miércoles el ministro de Energía de Trinidad.



El mes pasado, Washington no renovó una licencia amplia que había permitido a Venezuela exportar libremente su petróleo y recibir inversiones, pero desde entonces Washington ha emitido autorizaciones individuales a empresas que intentan hacer negocios en el país sudamericano.



BP y NGC ahora pueden planificar un proyecto que involucra una reserva de alrededor de 1 billón de pies cúbicos (tcf) de gas natural que se extiende desde Venezuela hasta Trinidad en el Mar Caribe, dijo el ministro Stuart Young en una conferencia de prensa en Puerto España.



La autorización es la segunda que otorga Estados Unidos para proyectos energéticos entre los dos países, luego de una licencia a principios de 2023 a Shell y NGC para el desarrollo del campo de gas Dragón, en Venezuela. Ese proyecto planea la exportación de gas a Trinidad bajo una licencia recientemente extendida hasta octubre de 2025.



"Son los mismos términos que Dragón, donde podemos pagar en moneda estadounidense", dijo Young, refiriéndose a la licencia, que permitiría a clientes pagar el gas en moneda dura como una exención a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela.



Un portavoz de BP había dicho a principios de este mes que la empresa había suspendido las negociaciones sobre Cocuina-Manakin, que del lado venezolano pertenece al proyecto Plataforma Deltana, hasta recibir una nueva autorización de Estados Unidos.



La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la licencia.



Venezuela quiere iniciar exportaciones de gas para asegurar otra fuente de ingresos para el país productor de petróleo, que permanece bajo sanciones desde 2019. Mientras tanto, Trinidad necesita el gas para alimentar sus plantas petroquímicas y de gas natural licuado a medida que su propia producción disminuye.



Venezuela y Trinidad también buscan el desarrollo conjunto de un tercer proyecto que involucra reservas de gas en aguas de ambos países, los campos Loran-Manatee, según han dicho funcionarios. Shell es el operador del área del lado de Trinidad.



"La última vez que me reuní con el presidente Nicolás Maduro, él y yo hablamos de Loran, y obviamente eso es algo que está en nuestro radar", dijo Young. "Pero lo haces concentrado en una estrategia, uno por uno".



Shell no ha tomado una decisión final de inversión en Manatee, que daría el visto bueno financiero al proyecto. Los campos de Loran-Manatee tienen unos 10 billones de pies cúbicos de gas natural.



La compañía francesa Maurel & Prom, la petrolera española Repsol y la isla de Aruba también recibieron licencias del Tesoro de Estados Unidos en los últimos días para hacer negocios con Venezuela.



La autorización a Aruba es para importar fuel oil venezolano para consumo doméstico, dijo esta semana el primer ministro Glenbert Croes.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 628 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com)