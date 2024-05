PDVSA garantiza producción de combustible

El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, en compañía de la Junta Directiva, realizó un recorrido por las áreas operacionales de la Destiladora 3 (CD3) y la Planta Desalinizadora del CRP, ubicados en la Refinería Cardón.

Al mismo tiempo se reunió en asamblea con trabajadores para cerrar una fructífera visita que apalancará y fortalecerá el plan de Recuperación y Renacimiento de la principal industria del país.

«Hace un año nos estaban atacando la economía venezolana y hoy podemos decir que hemos empezado a crecer, nos dijeron que nos iban a quitar la licencia, ¿pero para qué? Para jugar con la psicología de los venezolanos. Hoy estamos aquí, a pesar de eso seguimos creciendo en producción«, afirmó Tellechea.

Tellechea enfatizó que «nosotros no necesitamos licencias para seguir produciendo, el ejemplo lo tenemos en Rusia e Irán que son países sancionados, pero en pleno crecimiento en el área petrolera, de igual forma nosotros vamos a seguir creciendo y se lo vamos a demostrar. Algunas empresas que quieren trabajar en Venezuela son las que necesitan licencia, nosotros los venezolanos no".

Detalló que existen más de 20 empresas esperando aprobación para venir a trabajar al país. "El presidente Nicolás Maduro Moros ha abierto todas las puertas para que las empresas que quieran trabajar en Venezuela puedan hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, pero no nos vamos a guiar si tienen o no licencias porque Venezuela no las necesita", dijo.

Durante su intervención el Ministro de Petróleo felicitó a los trabajadores del Sistema Nacional de Refinación por mantener en alto la producción de gasolina para el país: "Siéntanse orgullosos de ser petroleros, de ser puntales en el crecimiento de la economía venezolana», expresó.

"PDVSA cuenta con suficiente producción para atender la demanda del combustible a nivel Nacional y no tenemos ninguna situación de riesgo», enfatizó Tellechea quien aprovechó para desmentir falsas informaciones sobre un aumento en los precio de la gasolina.

«Algunos especialistas denominados influencers le mintieron a la población diciendo que en los próximos días aumentaríamos la gasolina a 0,8 dólares por litro hoy los desmiento públicamente», dijo.

El también presidente de PDVSA acompañado por el vicepresidente de Refinación, Gustavo Boadas, y el subgerente general del CRP, Eleazar Soriano, supervisó el funcionamiento de las plantas y del sistema de procesamiento.

De igual forma junto al cuerpo directivo de PDVSA y demás autoridades visitó la planta destiladora Cardón 3 (CD3), la cual está en recuperación, así como la planta desalinizadora donde se hace la conversión de agua salada en potable para uso de los procesos industriales de refinación.

Por último, el titular de la cartera energética resaltó: «Nosotros como trabajadores de PDVSA nos merecemos tener la última tecnología, tener una reivindicación social, económica y cultural; para eso estamos trabajando, ese es uno de los temas que abordamos cada vez que debatimos en la Junta Directiva, cómo podemos darle más a nuestros trabajadores; ustedes se merecen más por su esfuerzo de cada día».