Zulia contará con cable sublacustre tras el desembolso de recursos liberados a la nación

Comisión Ejecutiva para la Solución de la Crisis Eléctrica en el estado Zulia

30-11-2023.- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, hizo la transferencia para la construcción del cable sublacustre que atravesará el Lago de Maracaibo y permitirá conectar las subestaciones El Tablazo, en la Costa Oriental del Lago y Cuatricentenario, en la capital zuliana.



El anuncio lo hizo el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, G/J Néstor Reverol, durante un encuentro con la Comisión Ejecutiva para la Solución de la Crisis Eléctrica en el estado Zulia, donde explicó que “ese cable sublacustre sustituirá a los que en la actualidad van vía aérea sobre el Lago de Maracaibo, permitiendo mayor estabilidad en el suministro eléctrico en la entidad”.



El también ministro para la Energía Eléctrica anunció además que en enero de 2024 harán unos trabajos de mantenimiento a las líneas de transmisión que atraviesan el Lago de Maracaibo, lo que implica la restricción de al menos 100 megavatios.



“Se reemplazarán los conductores de las líneas con material traído de Europa, en un trabajo que dura 21 días. La mejor fecha de carga baja indica que es el mes de enero”, agregó el Vicepresidente Sectorial.



Señaló que las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo económico han producido una falta de inversión significativa en el sector eléctrico.



“Hemos llegado a percibir el uno por ciento de los ingresos que normalmente recibíamos y eso ha traído como consecuencia una desinversión importante en el estado Zulia. Primero, porque las unidades de generación termoeléctrica necesitan observación y mantenimiento preventivo permanente”, aseguró el General en Jefe Reverol.



Manifestó que gracias al arduo trabajo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en la entidad occidental se generan 705 megavatios de termoelectricidad, aunque reconoció que no es suficiente para ofrecer un servicio estable y confiable.



“No podemos pretender que la energía llegue estable, confiable y segura desde las represas del Bajo Caroní, que pase por un sistema interconectado hasta el Zulia. Si no hay generación termoeléctrica en el territorio es imposible garantizar la estabilidad y confiabilidad del servicio”, afirmó Reverol.



Autoridades zulianas solicitan mejoras en la prestación del servicio eléctrico



El Vicepresidente Sectorial precisó que el estado Zulia consume el 17 % de la demanda eléctrica del país, unos 2.254 megavatios, y que cada megavatio cuesta un millón de dólares.



“Multipliquen un millón por 2.254 megavatios, que es el consumo diario del estado, y tendrán el costo real del servicio. Y hay otra cosa importante, el estado Zulia no pagaba electricidad desde 2017, nadie”, les respondió el titular de Energía Eléctrica a las autoridades regionales y locales zulianas, quienes solicitan mejoras en el servicio.



Por último, Reverol concluyó que la meta que se ha trazado el Ejecutivo nacional es convertir a Corpoelec en una empresa autosustentable, que no dependa del Gobierno nacional, en cuanto a su autonomía financiera se refiere.