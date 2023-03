Alejandro Terán Martínez: "Hay que resetear a Pdvsa para aumentar la producción"

Hace una semana el país conoció una cifra que sigue bamboleando en redes sociales. 3 mil millones de dólares (3MM). Originalmente, Últimas Noticias lanzó la cifra en una nota publicada en su sitio web el sábado 18 de marzo, donde se anunciaban los cuatro primeros detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción, uno de ellos Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Y a continuación de ese nombre, decíamos que se investigaba la presunta desaparición de 3MM provenientes de la factura petrolera y que no ingresaron al Estado, según investigaciones.



Y al día siguiente de esa nota, Alejandro Terán Martínez explicó para Últimas Noticias cómo se desaparecieron esos 3MM bajo el esquema de las criptomonedas desde una Sunacrip que el entrevistado bautizó como "un caballo de Troya". Al día siguiente de esa declaración el presidente Nicolás Maduro habló de "mafias que se incrustaron en Pdvsa y en la Sunacrip".



Ahora con más calma, Terán Martínez nos ofrece una entrevista para dibujar los distintos escenarios que se le vienen a Venezuela a raíz de esta movida de mata en la industria petrolera, mundillo que este abogado conoce porque le hace seguimiento desde la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo (Alep), con sede en Texas, Estados Unidos.



—¿Cómo observan ustedes la situación en la industria petrolera venezolana?



—La industria petrolera está sufriendo un caos operativo desde hace mucho rato por varios motivos. Esto que acaba de explotar viene a confirmar lo que hemos venidos anunciando y dicho en varias oportunidades. En este momento, donde la productividad es importante, llevar a la industria a 1 millón 500 mil barriles diarios, la burocracia política y la imposibilidad operativa acabó con las empresas que de una u otra manera podían incrementar la producción.



—¿Qué papel jugó o ha jugado el bloqueo contra Pdvsa impuesto desde Estados Unidos?



—Esto viene rodando desde hace unos cuantos años atrás donde el bloqueo internacional, las sanciones a Venezuela, la guerra Rusia-Ucrania, la pandemia…todo vino a centrarse en el lamentable hecho económico que ha imposibilitado que la empresa rompa las barreras del millón de barriles diarios.



—¿Qué tanto peso tiene la guerra Rusia-Ucrania?



—De un año para acá, la guerra Rusia-Ucrania le enseñó al mundo que Venezuela tenía que estar en el juego porque de lo contrario la crisis era grave. Eso lo entendió el mundo, pero los operadores internos venezolanos no lo han entendido todavía.



—¿De haberlo entendido, qué hubiesen hecho, según su criterio?



—Estamos todavía en un esquema, en el cual no hemos empezado a asimilar la importancia de avanzar operativamente para poder cubrir ese déficit mundial que está generando el mercando petrolero ruso, ucraniano, el exceso de consumo chino. Acaba de firmarse un convenio China-Rusia para incrementar el consumo de gas en las siberias.



—El año pasado visitó Venezuela el secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y avizoraba la incorporación del país para restablecer ese equilibrio petrolero que usted está explicando. ¿Qué pasó?



—Eso no ocurre, no ha ocurrido, porque internamente la industria no se ha reseteado. No podemos seguir haciendo la misma operación petrolera con un mercado mundial totalmente distinto. Hay un plan de incorporación de Venezuela al negocio petrolero mundial y seguramente eso fue lo que le planteó el secretario general de la Opep al Gobierno; pero si no hacemos el reseteo operativo y damos en concesión la operación petrolera, que permita que las decisiones de emergencia sean inmediatas, tenemos siempre este problema que estamos teniendo.



—¿La licencia otorgada por Estados Unidos para que Chevron opere nuevamente en Venezuela ayuda a ese reseteo?



—Chevrón vuelve a Venezuela, le aprueban invertir en el incremento de la producción petrolera y entonces cuando vamos al esquema interno del país, no termina de arrancar. Lo dije en una oportunidad: no vamos a incrementar la producción petrolera si tenemos el mismo esquema de operatividad.



—¿Cuál es el esquema actual y cuál es el esquema que se requiere, según su análisis?



—En el esquema actual todo está centralizado. Olvídate de las personas. Pero el esquema actual está centralizado en cuatro o cinco personas encargadas de tomar todas las decisiones. Vamos a suponer que necesitamos instalar una válvula en cualquier Mejorador y esa decisión la toma el presidente de Pdvsa. Ahorita en este momento, por ejemplo, es importante instalar los enfriadores en Petromonagas, pero no ocurre por la burocracia, porque el que está en Caracas tiene 50 mil compromisos y los que están en las regiones tienen 50 mil necesidades. Si esas necesidades no se atienden de inmediato es imposible que la operación sea violenta, rápida.



—¿Cuál es el esquema ideal?



—Que la operación fuera entregada de manera permanente a los mismos contratistas privados. Es decir, se hace una corporación de servicios petroleros, donde estén todas las partes involucradas, esa corporación retiene de cada barril producido 10, 15 dólares para mantenimiento de cada uno de los pozos, se hace un pote para tomar de allí en cualquier emergencia. ¿Por qué han ocurrido los accidentes en la industria?, porque lamentablemente los mantenimientos preventivos no se realizan.



—¿Usted descarta el saboteo, tal como lo ha asomado el Gobierno algunas veces como causa de esos siniestros ocurridos en la industria?



—Aquí hay un saboteo internacional contra Venezuela. Ahora, internamente lo que hay es una falta de recursos y falta de toma de decisiones inmediatas. Usted no puede tener un Mercedes Benz con repuestos Fiat. El carro va a fallar.



—¿Ese esquema que usted critica permitió la presunta desaparición de 3 MM provenientes de la factura petrolera a finales del año pasado transados en criptomonedas?



—Los mecanismos de criptomonedas, bitcoin, por ejemplo, fueron creados justamente para evadir el control de la banca internacional. Esa es una guerra que hay entre la banca y las criptomonedas. Porque la banca estaba perdiendo el control y los capitales, en su gran mayoría de no muy buena procedencia, no sabían cómo ocultar los bienes y servicios que estaban produciendo. En los países asiáticos era imposible que los mil millones de habitantes tuvieran acceso a la banca. Y por eso a través de un teléfono inteligente podían manejar criptoactivos. Y así es como surge el famoso bitcoin que comenzó costando un dólar y ahorita va por 60. Porque era un mecanismo de esconder el dinero sin ningún mecanismo de trazabilidad de la operación.



—¿Y esa es la razón por la cual se usan los criptoactivos en el negocio petrolero venezolano?



—Claro, porque es la mejor forma de saltarse el bloqueo. Yo Venezuela te vendo petróleo y tú me pagas en bitcoin. ¿Qué pasó?, que cuando llega el momento de convertir ese bitcoin a la moneda venezolana o al dólar, el dinero no está. Y ese dinero no es rastreable.



—Es decir, ¿esos 3MM no reportados al Estado el año pasado, es imposible recuperarlos, según su análisis?



—Esa es una situación que no te la puedo responder, imagino que el que manejo los criptoactivos tendrá una explicación. Imagino que si salió un petróleo, se vendió, se cobró, el que lo pagó ¿a quién le pagó?; el que recibió el dinero es quien debe dar esa explicación. En este momento no está en Venezuela, ni está en Pdvsa, según mis fuentes.



—¿Cómo reemprender entonces?



—La única manera es que nos sinceremos todos. La vaca no da leche, hay que ordeñarla y hay que saberla ordeñar. Eso es un proceso estructural. Y repito, en primer lugar hay que resetear a Pdvsa para aumentar la producción. Pdvsa no puede seguir como está, porque como está, mira lo que ha pasado. En segundo, reincorporar a los empresarios de operaciones que tienen licencia Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y todos los que operan los distintos campos petroleros del país. Y en tercer lugar, hacer un fondo de reserva de cada barril exportado para destinarlo directamente a la operación. Así como el Gobierno tiene que atender la deuda social, también hay que atender los temas operativos de la industria.



—¿Eso es factible en estos momentos a luz de lo ocurrido?



—Tiene que haber una concesión operativa, en que el privado, el contratista, el que conoce la operación sea el que se ocupe de que la producción llegue a su máximo nivel. Y eso es perfectamente posible. Venezuela tiene muchos hombres en este momento sentados viendo la producción cada día más mermada.



—¿Cómo está observando a Venezuela el mundo petrolero en este momento?



—Hay un interés mundial de que Venezuela no produzca. Es decir, si Venezuela entra en el mercado con 3 millones de barriles diarios otra vez, hay alguien que no los va a vender. Si tú produces lo que debemos, aquí hay un interés de que Venezuela no arranque su producción, entre ellos la ExxonMobil que está aquí al lado en Guyana. A ellos no les interesa eso, a ellos les interesa que Venezuela se mantenga como está. A nosotros los venezolanos nos interesa que la industria arranque y sabemos que para eso hay que hacer un esfuerzo importante. Para que la industria arranque tiene que haber símbolos de confianza.



—¿Esta operación anticorrupción que ha implicado la detención de gerentes de Pdvsa, genera confianza?



—La decisión del Gobierno Nacional de hacer lo que hizo, indistintamente del tema político, le genera al mundo una confianza. Se están tomando las previsiones que había que tomar. El gobierno norteamericano lo acaba de decir al manifestar respaldo a esa operación anticorrupción. Eso en este momento le está generando al mercado una confianza. Porque eso significa que el próximo barril de petróleo que sale de Venezuela no va a ser robado, estafado, va a ser un barril debidamente colocado en los mercados mundiales. Eso es lo que tiene que venir para Venezuela: el rescate de la institucionalidad petrolera.



—¿Se pudiera decir que la asociación representada por usted respalda esa operación anticorrupción?



—La Asociación primero le pidió al presidente Joe Biden que levante las sanciones. ¿Por qué?, porque estamos viendo con este caso de las mafias, una de las consecuencias de las sanciones, de esos bancos bloqueados, de esos barcos perseguidos. La Asociación le dice nuevamente a Biden que termine de levantar las sanciones, permita que el mercado petrolero venezolano vuelva a institucionalizarse y si usted tiene algún problema con un funcionario, sancione al funcionario no al país.



—¿Bajo el mismo esquema de las criptomonedas?



—Es que ese esquema surge porque no había cómo trabajar con los bancos, debido al bloqueo. Si eso no existe, a causa del bloqueo, Venezuela hubiese vendido su petróleo normalmente. Eso hay que eliminarlo ya y ese debe ser el compromiso del gobierno de Biden, para evitar la deformación del mercado petrolero. La Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo está esperando que eso suceda para estar aquí aportando nuestro granito de arena.



—¿Cuál es el aporte de la Asociación al negocio petrolero venezolano?



—Nuevas tecnologías, nuevas fórmulas de mercado. Los petroleros venezolanos que viven aquí deben entender que el mercado cambio. Hoy en día hay actores totalmente distintos, esquemas geopolíticos totalmente distintos. Hay que ver muy de cerca esa relación China-Rusia. La semana pasada estuvo el presidente de China, Xi Jinping, firmando con su homólogo ruso Vladimir Putin un convenio energético. Hay que ver muy de cerca a la India, Malasia, Indonesia, Japón, Singapur.



—¿Y América Latina?



—Es fundamental mirar también nuestra región. ¿Qué pasó con el gasoducto del Pacífico, por ejemplo?. El mercado petrolero tejano puede aportar grandes soluciones y grandes inversionista que están dispuestos a venir en un esquema privado de concesión operativa donde el Estado mantenga obviamente el control del recurso como sucede en todas partes del mundo. Iniciar un nuevo proceso.



—¿Con sanciones?



—Si el gobierno de Biden no levanta las sanciones, creo que los operadores privados, en el caso de nosotros en la Asociación, tenemos que apelar a la licencia de autorización del estado norteamericano y operar como se operó en Irán, Kuwai, en momentos difíciles de la guerra en esos países. Este esquema de las sanciones, le ha enseñado al mundo que el mismo llegó a su final. Y el hecho de que un vocero de la Casa Blanca haya dicho que apoya al gobierno de Maduro en la operación anticorrupción, dice mucho, dice mucho del final de ese esquema de sanciones. Había que dar unos pasos previos y ya se dieron.



—¿Cuáles son los próximos pasos?



—Uno de ellos tiene que ser el reseteo de Pdvsa. La Asociación va a seguir insistiendo en el levantamiento del bloqueo. Usted puede tener sancionado a un ciudadano pero no a un país. Estados Unidos pidió la cabeza de Pablo Escobar, pero no bloqueó a Colombia. Pidió la cabeza del Chapo Guzmán, pero no bloqueó a México.



—¿Para Estados Unidos el mercado petrolero venezolano es determinante?



—Exactamente. Para Estados Unidos el mercado petrolero venezolano es determinante, no el de Rusia. Aquí hay la capacidad instalada de 3 millones de barriles y la capacidad de llegar a 6 millones. Exxonmobil lo sabe y ojalá aquí en Venezuela se entienda.



—También Estados Unidos pudiera mirar a la vecina Guyana.



—De hecho la ExxonMobil está trabajando en eso, pero tenemos una sentencia pendiente y puede explotar un escándalo internacional. Ojo, hay que prepararnos para los dos esquemas: con Guyana o sin Guyana. Con sanciones o sin sanciones. Hay que hacer un plan pero que funcione, coherente, porque entonces sería peor el remedio que la enfermedad. Mucho cuidado con eso.



Al detal

· "Todo bloqueo o sanción genera un mercado perverso. El bloqueo al licor generó una mafia en Estados Unidos. Tuvieron que legalizarlo".



· "Venezuela tiene que volver a ser parte del mercado petrolero en buena lid. En ese sentido, la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo va a llevar una propuesta formal al presidente Nicolás Maduro con las reglas claras, como dirian los españoles: cuentas claras y chocolate espeso para que esto pueda caminar de manera rápida y eficiente".



· "Si Guyana sigue avanzando en el mercado petrolero de manera ilegal como está en este momento, donde está pendiente un referéndum, las acciones de la Exxombil son ilegales totalmente. Y si la Corte de declara a favor de Venezuela que va a hacer la Exxomobil. Hay un tema allí que está pendiente".



· "A pesar de eso no veo que esté planteado un conflicto bélico Venezuela-Guyana. Venezuela es un país de paz y siempre ha usado los mecanismos de conciliación para resolver sus conflictos tanto con países como con las situaciones internas en pugna. Y aquí vale la pena recalcar que el Esequibo es venezolano, sin duda alguna".